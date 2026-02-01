62歲李連杰棄大銀幕轉戰短劇 做綠葉新人免費打工？
更新時間：14:30 2026-02-01 HKT
發佈時間：14:30 2026-02-01 HKT
62歲金像影帝李連杰去年曾透露入院消息，之後屢傳「換心續命」、「全身換血回春」等離奇傳聞，最終要開腔闢謠。李連杰李連杰有份演出、由袁和平執導，吳京擔任監製並領銜主演的武俠動作大片《鏢人：風起大漠》，將於今年2月17日大年初一在香港、澳門同步上映，再有新消息，李連杰首度挑戰演出短劇。
李連杰扶持新演員
李連杰昨日（1月31日）在微博分享近照，現身在重慶舉行的新劇《源力江湖》開鏡儀式，李連杰以「特別出演」身份，首度跨界挑戰短劇。李連杰笑稱聲自己為「綠葉」，宣布將投放心力扶持新演員，帶動中國功夫文化的傳承與創新。
李連杰首次參與短劇《源力江湖》演出，在開鏡儀式上，李連杰發揮幽默自稱「短劇新人」，又感性表示：「我最大的夢想就是希望透過一部功夫短劇，能讓年輕的朋友理解武術的精神。」李連杰強調參演與商業利益無關，希望透過自身經驗為年輕一代「搭橋鋪路」。
李連杰支持後輩
外傳李連杰身價逾20億港元，今次接拍短劇被質疑「掉價」，對此李連杰與團隊一同跨界別為承擔起傳承文化的責任。而《源力江湖》中有武術六項全能冠軍的新人孫琳雅及功底紮實的杜亞飛，估計李連杰今次免費做「綠葉」，是為了支持後輩。
