李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家

62歲的「功夫皇帝」李連杰才因頸部良性腫瘤開刀，術後狀態良好，卻爆出與妻子利智26年的婚姻亮起紅燈，相關傳聞更一度登上微博熱搜。向來以「寵妻」聞名的他，將超過30年所賺的20億身家全數上交，但近日卻有網民爆料，在他手術住院期間，利智的一個舉動十分「無情」，令外界對這段婚姻產生諸多揣測。

李連杰寵妻逾30年

根據向太陳嵐在直播中透露，李連杰對利智的寵愛始於追求之初，便承諾將所有收入交給對方管理，至今超過30年。李連杰身上既不帶錢包也不帶信用卡，所有財務均由利智打理。

李連杰為利智還債投靠向華強

向太之前曾指，1992年利智因投資房地產失利，慘賠千萬美金，李連杰為替妻子還債，主動與向華強公司簽下「2年6部電影」的合約，預支7200萬港幣的片酬，助利智渡過難關。此舉不僅解決了財務危機，更成為兩人建立深厚信任的基石，李連杰的「寵妻」形象也因此深入民心。

李連杰住院傳聞引爆婚變揣測

然而，這段為人稱道的愛情故事，卻因李連杰早前的住院而出現波瀾。有網民爆料指，在李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，妻子利智每天只到醫院探望15分鐘，其餘時間多由護理人員照料。

利智對李連杰關懷不足？

此消息一出，隨即引發熱議，許多人質疑利智對丈夫的關懷不足，與李連杰的深情形成強烈對比，「婚變」之說甚囂塵上。雖然有粉絲解釋，加護病房本來就對探病時間有所限制，但亦有知情人士反駁，稱李連杰當時住的是普通病房，家屬探視時間並無限制。儘管傳聞未獲證實，已為兩人的婚姻狀況蒙上一層陰影。

李連杰一見利智定終身

李連杰與利智的愛情故事，本身就充滿戲劇性。李連杰曾與武術隊的師姐黃秋燕於1987年結婚，並育有二女。然而，1988年，李連杰在拍攝電影《龍在天涯》時，對女主角利智一見鍾情。

李連杰：可以為利智死

他曾高調表白：「年輕時，有個女孩愛我，我以為我也愛她。見到利智之後，我才知道，這才是愛，愛到我可以為她拋棄名利，可以為她死。」為了這份他口中的「真愛」，李連杰在與黃秋燕結婚4年後提出離婚，並對前妻表達歉意：「對不起，我錯了，我剛剛知道真正的愛是甚麼。」

李連杰利智育有兩女

1986年奪得亞姐冠軍的利智，美貌與身材兼具，追求者眾。在李連杰離婚後，兩人愛情長跑10年，於1999年正式結婚，婚後育有兩名女兒。為了家庭，利智毅然淡出演藝圈，專心相夫教女。李連杰有感太太為他放棄事業，因此心甘情願將20億身家交由她管理，希望能給予對方最大的安全感。