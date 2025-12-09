Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李連杰駭人回春被質疑 罕有零濾鏡滿面皺紋現身 反駁換心換血傳聞：簡直活受罪

影視圈
更新時間：18:30 2025-12-09 HKT
發佈時間：18:30 2025-12-09 HKT

有「功夫巨星」之稱的李連杰近年健康問題屢受關注，曾被拍下狀態極差、老態畢現的相片，甚至屢次傳出死訊。今年8月李連杰更人頸部發現良性腫瘤而接受手術，當時他曾在社交平台分享入院的照片並稱「硬體出了問題，返廠維修一下。」

李連杰成功逆齡回春後反駁傳聞

雖然李連杰當時躺臥病床及以輪椅代步照片曝光後，令不少人為他健康情況感到憂心，不過小休過後，李連杰的狀態出現「神逆轉」，外貌不再斷崖式衰老，成功逆齡回春狀態勝年當年。但李連杰今次的駭人轉變，引發「換心換血」的網絡謠言，結果李連杰日前在微博反駁傳聞。

相關閱讀：62歲金像影帝驚傳「換心」徹底回春  赤裸上身影片激罕曝光  事件涉年輕僧人極驚嚇

李連杰除去濾鏡以最真實狀態示人

李連杰今次刻意去除一切美顏濾鏡，以最真實狀態的樣貌示人，拍片「年輕的目的是甚麼？」分享對生命與生死的看法。對於近日網上謠傳「換心換血」回春，李連杰笑說：「如果車子的發動機或電池壞掉就去更換，如果心臟沒事的情況下去換個心臟？這個風險值不值得？只為了年輕？誰會冒這個大風險？這個基本上可以被排除。李連杰更質疑「換血」的合法性，認為只為年輕的話：「拉皮或做微調不是更好，更有效？」李連杰坦言秦始皇等追求長生不老皆沒有成功，，硬件是絕對不可能，但在科技讓壽命延長下，快樂與自在的人生成為最重要關鍵：「如果我活到300歲，如果心理和生理狀態不好的話，簡直活受罪！」

李連杰分享自己保持年輕秘笈

在片中，零濾鏡的李連杰全程盤膝坐於花園之中拍攝，在陽光之下清楚看到他的臉上、額頭與眼尾均滿佈皺紋，不過雙眼有神、聲線中氣十足，精神健康狀態甚佳！李連杰分享自己保持年輕的秘笈，笑言，是非常容易的事：「透過觀察、獨立思考、染個頭髮化化妝加點美顏，那就年輕了！」李連杰還說：「多數人會覺得說，財富自由我才會快樂幸福。但是如果你的精神世界不自由不自在，你的快樂是有限的。如果你再老，活到300歲，如果心態不好的話，真是活受罪，哈哈哈，活受罪對吧！那玩意兒，就有甚麼特別好玩的？」

相關閱讀：62歲金像影帝自爆曾大小便失禁 四度走出鬼門關 決意開刀：有可能在手術床上走了

