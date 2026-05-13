82歲陳惠敏罕有甜蜜放閃 老婆熱情咀嘴鐵漢靦腆飲酒定驚 口窒求饒：不要常常罵我

82歲資深武打巨星陳惠敏，近日分享了生日慶祝影片，影片的焦點是他跟老婆吳國英甜蜜放閃。影片開首，陳太一手緊握丈夫的手，另一手舉起紅酒杯，以一句幽默的「老公，日日快樂！」昔日叱吒風雲的影壇硬漢陳惠敏，立刻流露出靦腆神情，並求饒道：「妳唔好成日鬧我就得㗎啦！」這番孩子氣的回應，與他平日的硬漢形象形成強烈對比，引得在場親友哄堂大笑。面對丈夫的「指控」，陳太非但沒有生氣，反而流露出滿臉的愛意，冧爆甜說：「我錫晒你」，隨即主動湊前，在陳惠敏的臉頰上送上深情一吻。這突如其來的吻，讓陳惠敏臉上洋溢著無法掩飾的幸福笑容。

陳惠敏歷經患癌中風險死

陳惠敏最為人津津樂道的角色，莫過於在經典電影《古惑仔》中飾演龍頭「駱駝」，其霸氣外露的形象，至今仍是影迷心中的經典。然而，這位銀幕上的鐵漢，近年卻飽受病魔侵擾，先後經歷中風、肺癌及腦癌的嚴峻考驗，2024年更因髖關節問題需動手術，一度需靠拐杖出行。幸運的是，在老婆悉心照料下，陳惠敏的健康狀況日漸理想。在他分享的溫馨互動影片中，正好揭示了這位影壇大哥在愛妻面前，鮮為人知的柔情一面。

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傳陳惠敏老婆曾因藏械案入獄

影片的後半部分，輯錄了多張陳惠敏與老婆年輕時的珍貴合照，從在巴黎鐵塔下的青澀留影，到兩人共組家庭、撫育子女的溫馨畫面，回顧了這段堪稱傳奇的愛情故事。陳惠敏曾於專訪中透露，他年輕時因緣際會認識了當年僅17歲的吳國英，兩人隨即墮入愛河，相愛相伴至今已超過半個世紀，並育有三名子女。陳太多年來一直在丈夫背後，默默地支持他的事業與家庭。最令人動容的是，有傳當年陳惠敏捲入一宗藏械案件，陳太因而入獄兩年。

陳惠敏於2020年終註冊結婚

近年陳惠敏健康亮起紅燈，老婆始終隨侍在側，無微不至地照顧他的起居飲食，陪伴他度過一次又一次的難關。儘管兩人早已是公認的一對，但原來直到2020年才正式註冊結婚。當時陳惠敏坦言，此舉是為了給予太太一個遲來的正式名份，更希望將自己的資產留給她，以最實際的行動，表達他對這位一生摯愛的愛護與承擔。

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