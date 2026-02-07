陳惠敏抗癌成功顯大佬風範 出席酒局中氣十足強調呢件事 曾暴瘦中風兼兩度患癌花百萬治療

現年81歲的武打巨星陳惠敏，縱橫影圈數十年，拍過不少膾炙人口的江湖電影，包括90年代的電影《古惑仔》系列， 演出龍頭駱駝一角，至今仍是影迷的集體回憶。近年陳惠敏因患癌而淡出幕前，加上年事已高，影迷也十分關心他的近況。近日名媛寇鴻萍在小紅書分享了在酒會遇見陳惠敏的短片，片中陳惠敏外表略顯蒼老，滿頭白髮，但望著鏡頭跟網民拜個早年，卻是中氣十足，鏗鏘有力，霸氣不減當年。

陳惠敏出席酒局精神不俗

近日寇鴻萍在小紅書分享跟陳惠敏在洋酒會所的聚會，片中的陳惠敏滿頭白髮，外貌顯得蒼老，身形瘦削，但精神尚算不錯。之後寇鴻萍叫陳惠敏跟大家打聲招呼，兼且拜個早年，他毫不猶豫，爽朗地送上祝福：「新年快樂啦！祝大家馬年行好運，財源廣進！」片中陳惠敏多次強調：「最重要是身體健康！」陳惠敏老當益壯，拜年都中氣十足，讓人驚訝不已。

陳惠敏曾患腦癌花百萬治療

片中的陳惠敏精神不錯，但事實上他在4年前確診腦癌，當時他身體虛弱，甚至下樓梯都會頭暈，最終暈倒送院才發現腦中有腫瘤。陳惠敏經過治療後，加上運動底子不俗，僅靠打針和食藥，用了近一年時間花費過百萬治療後，至今已經康復，並無大礙，雖然減少了幕前工作，他仍不時跟圈中好友聚會，出席飯宴酒局。

陳惠敏最經典是上擂台擊倒日本拳王

陳惠敏於90年代在電影《古惑仔》演「江湖大佬」駱駝，成為年輕一代影迷的偶像。他年青時曾當過獄警及警察，其後加入影壇拍過不少膾炙人口的作品，包括《跳灰》和《舞廳》等等，陳惠敏不止演技出色，而且真正是好揪之人，他於1983年在擂台上以43秒，擊倒日本拳王，至今仍令人津津樂道，懷緬不已。

