Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

82歲男星經歷患癌、中風 揭奇蹟康復內幕：好多人話我死X咗 好友爆入院仍掛住食煙

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-08 HKT

82歲的武打巨星陳惠敏近日接受劉緯民訪問，分享近年健康狀況。同場的黃特平更透露，陳惠敏曾一度中風，但憑著驚人的毅力，在短短數週內奇蹟般康復，堅強意志力令人敬佩。在訪問中，陳惠敏坦言自己近年經歷了不少健康波折，亦知道外界不時流傳他的死訊：「好多人話我死X咗！」他憶述，十多年前曾摔傷腿，近年又患上肺病，這幾年間更進出醫院兩三次，戰勝腦癌、中風全靠非凡鬥志。

陳惠敏曾中風半邊身沒知覺

黃特平憶述，陳惠敏有一次中風入院，情況非常嚴重，半邊身失去知覺。他更笑言，當時陳惠敏打電話叫他到醫院，第一句不是談及自己的病情，而是不忘提醒他帶香煙，可見其性格之灑脫。黃特平去探望時，見他半邊身失去知覺，以為他至少要躺半年休養，沒想到陳惠敏憑藉頑強的毅力，不到四週便出院，更在五週後就能自行走路，康復速度驚人。

相關閱讀：「火雲邪神」梁小龍深圳低調出殯 白彪陳惠敏黃夏蕙送別故友 周星馳送花牌作最後心意

陳惠敏看淡世事心態轉變

經歷了生死考驗後，陳惠敏表示自己的心態有了很大的轉變。他認為自己一生為人講道義，或許是這份善緣讓老天爺也眷顧他。如今，他對很多事情都看開了，不再像以前那樣執著。劉緯民也觀察到，現在的陳惠敏待人處事變得更加謙和有禮，活得比以前更開懷、更快樂。

陳惠敏表示，無論生病與否，最重要的是保持積極的心態，不要總把自己當成病人。只要堅持下去，就一定能戰勝困難。他的這番分享，為所有面臨困境的人帶來了巨大的鼓舞。

相關閱讀：「影壇梟雄」陳惠敏花百萬治癌 跟陳慧琳傳花邊新聞多年 開小紅書首爆二人真實關係

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
8小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
8小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
15小時前
港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮
港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
10小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
14小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
5小時前
啟思幼稚園幼兒園創辦人 陸趙鈞鴻逝世 享年98歲 (資料圖片)
陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園
教育新聞
8小時前