82歲男星經歷患癌、中風 揭奇蹟康復內幕：好多人話我死X咗 好友爆入院仍掛住食煙

82歲的武打巨星陳惠敏近日接受劉緯民訪問，分享近年健康狀況。同場的黃特平更透露，陳惠敏曾一度中風，但憑著驚人的毅力，在短短數週內奇蹟般康復，堅強意志力令人敬佩。在訪問中，陳惠敏坦言自己近年經歷了不少健康波折，亦知道外界不時流傳他的死訊：「好多人話我死X咗！」他憶述，十多年前曾摔傷腿，近年又患上肺病，這幾年間更進出醫院兩三次，戰勝腦癌、中風全靠非凡鬥志。

陳惠敏曾中風半邊身沒知覺

黃特平憶述，陳惠敏有一次中風入院，情況非常嚴重，半邊身失去知覺。他更笑言，當時陳惠敏打電話叫他到醫院，第一句不是談及自己的病情，而是不忘提醒他帶香煙，可見其性格之灑脫。黃特平去探望時，見他半邊身失去知覺，以為他至少要躺半年休養，沒想到陳惠敏憑藉頑強的毅力，不到四週便出院，更在五週後就能自行走路，康復速度驚人。

陳惠敏看淡世事心態轉變

經歷了生死考驗後，陳惠敏表示自己的心態有了很大的轉變。他認為自己一生為人講道義，或許是這份善緣讓老天爺也眷顧他。如今，他對很多事情都看開了，不再像以前那樣執著。劉緯民也觀察到，現在的陳惠敏待人處事變得更加謙和有禮，活得比以前更開懷、更快樂。

陳惠敏表示，無論生病與否，最重要的是保持積極的心態，不要總把自己當成病人。只要堅持下去，就一定能戰勝困難。他的這番分享，為所有面臨困境的人帶來了巨大的鼓舞。

