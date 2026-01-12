81歲「影壇梟雄」花百萬治癌 跟陳慧琳傳花邊新聞多年 開小紅書首爆二人真實關係

現年81歲的武打巨星陳惠敏，近年健康備受關注，他曾不幸中風，並先後罹患肺癌及腦癌。不過，經歷了極重大的健康打擊後，陳惠敏近日迎來好消息，他正式開設小紅書帳號，短短4日已吸引近3萬名粉絲，足見其魅力不減。

陳惠敏紅衣亮相氣色好

在首條發布的影片中，陳惠敏穿上精神的紅衣，臉上飽滿有肉，氣色相當不錯，而且說話口齒伶俐，狀態大勇。他在片中興奮地與粉絲打招呼，表示從影五十多年，希望未來能多與大家分享過往拍戲的趣事。影片中的好狀態讓一直擔心其健康的粉絲們放下心頭大石。

陳惠敏花百萬治癌

事實上，陳惠敏在4年前確診腦癌，他憶述當時身體虛弱，甚至下樓梯都會頭暈，最終暈倒送院才發現腦中有腫瘤。幸運地，他遇上良醫，加上自己運動底子好，僅靠打針和食藥，近一年時間花費過百萬治療後，現已康復，並無大礙。

陳惠敏親解跟陳慧琳真實關係

除了分享近況，陳惠敏亦在新的影片中，親自解開一個流傳已久的娛樂圈之謎——他與樂壇天后陳慧琳的關係。坊間一直盛傳二人是有親戚關係，對此，陳惠敏在影片中明確否認：「其實我同陳慧琳，真的沒有親戚關係。」

陳惠敏保護陳慧琳豪氣干雲

那麼，為何這個傳聞會不脛而走？陳惠敏解釋，他與陳慧琳的父親因生意認識，見過一兩次面，其父是從事珠寶生意的。他大讚陳慧琳是一個「非常、非常好」的女孩，在圈中備受大家尊重。正因為對這位後輩的愛護，陳惠敏當年曾公開講過一句話：「你搞邊個都好，唔好搞陳慧琳！」由於他這句極具份量的保護性發言，加上他與其父相識，外界便誤以為他跟陳慧琳是親戚。如今由本人親自澄清，總算解開了多年來的謎團。

