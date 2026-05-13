林正峰內地爆紅有4名保安開路排場勁 韓風外貌越來越靚仔 昔日曾做5份工買4蚊菜心度日

31歲的TVB小生林正峰，入行9年，憑藉其不懈的努力和日益精進的演技，成功在演藝圈中嶄露頭角，早前林正峰受邀到上海一間知名玩具店擔任「一日店長」，活動現場人山人氣，場面墟冚。當日，林正峰身穿一套俐落的全黑西裝，搭配時下流行的韓式髮型，帥氣登場。令人矚目的是，他現身時，身邊竟有四名保安人員為他開路護航，排場十足，盡顯其在內地市場今非昔比的地位。這次活動不僅吸引了大量粉絲到場支持，其「巨星級」的待遇更在網上引起熱烈討論。

林正峰曾做5份兼職養家

回顧林正峰的演藝之路，可謂是「苦盡甘來」的最佳寫照。在入行初期，他曾面臨巨大的經濟壓力。為了養家及幫補家計，平日生活非常節儉的他，最高紀錄曾同時做五份兼職。他曾在訪問中透露，當時為了節省開支，生活過得十分刻苦，甚至會在菜市場收市前，趕去購買僅售4蚊的菜心，辛酸經歷令人動容。這段艱苦的歲月磨練出他非常「捱得」且堅韌不拔的性格。

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林正峰進軍內地短劇市場爆紅

林正峰因在台慶劇《新聞女王》中飾演暖男記者「王偉」一角，成功在內地打開知名度，人氣直線飆升。最近他頻頻北上工作，火速躍升成為男一，連續接拍多部作品，更進軍大熱的短劇界。不過，一向出名捱得的他，直言被內地密集的拍攝節奏嚇倒。早前他遠赴山東拍攝新短劇《挾子邀婚》，首次挑戰短劇的他在小紅書分享影片並感嘆：「TVB演員被內地短劇整頓，是的，我真的給嚇到了。」原來他需要在短短5天內完成高達65集的戲份，如此高強度的拍攝，對他而言絕對是一個全新的巨大挑戰。

林正峰顏值進化越來越靚仔

隨著人氣高漲，林正峰的外貌與氣質大幅提升，對比起初出道時略帶青澀的「宅男」形象，如今的他身型更見結實挺拔，五官輪廓愈發深邃。在上海活動的粉絲鏡頭下，他皮膚狀態極佳，舉手投足間散發著自信的明星氣質，甚至一度被網民指與內地頂流男星王鶴棣有幾分相似。活動期間，林正峰表現專業且親民，面對粉絲的熱情，他始終保持親切笑容，用心與大家互動，更擺出帥氣姿勢讓粉絲拍照，魅力十足。

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