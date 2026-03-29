林正峰拍內地短劇向日薪5萬進發  阮嘉敏日拍廿粒鐘搵命搏  頂級短劇明星年薪破3千萬

近年內地影視市場興起「短劇」熱潮，製作週期短、回報率高，吸引大量資金湧入，更成為不少藝人淘金的新戰場。現年31歲的TVB小生林正峰，憑藉《新聞女王》中「王偉」一角人氣急升後，成功開拓內地市場。他食正短劇熱潮，頻頻北上接劇，並坦言因為用心經營社交媒體，靠網絡流量吸納大批粉絲，從而獲得不少演出機會，收入亦相當可觀，目標向着日薪5萬人民幣的目標進發！

林正峰靠網上流量進軍短劇

林正峰透露，最初的機會源於他積極經營社交媒體，向觀眾展現真實的自己。當累積了一定粉絲和流量後，製作單位便主動找上門，機會一個接一個。他直言，雖然不敢說賺得很多，但收入確實比以前好，拍攝短劇以日薪計算，有時可達五位數。他更爆料，行內一些受歡迎的短劇演員，日薪可高達3至5萬人民幣。

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短劇頂流演員年薪3千萬人仔

短劇已成為內地影視圈的新興「淘金神器」。其製作週期平均只需7天，但回報驚人。在這股熱潮下，演員的薪酬亦水漲船高。據業內人士透露，處於金字塔頂端的短劇演員，日薪可達8萬人民幣，由於拍攝頻率高，年收入輕鬆突破3000萬人民幣，收入水平直逼一線電影明星。

阮嘉敏當短劇女一內地爆紅

除了林正峰，TVB的吳兆麟、李爾晨等都粉粉加入短劇拍攝行列，TVB「東張女神」阮嘉敏早前亦憑藉擔任短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》女主角，在內地一炮而紅，劇集瀏覽量突破3000萬。但她也曾大吐苦水，指拍攝過程極為艱辛，6天內要完成72集，每天拍攝長達16至20小時，直言「在TVB拍劇是好舒服」。

視帝夏雨視后米雪也參戰

這股淘金熱不止吸引年輕一輩，連資深老戲骨如夏雨、米雪、謝雪心等都紛紛加入短劇戰團，早前葉璇亦曾於短劇中演奶奶，而視帝黃宗澤、陳山聰都有參與短劇拍攝。夏雨認為，短劇與傳統電視劇分別不大，同樣需要投入演出，即使辛苦也視為一次新挑戰。這股由TVB藝人組成的「北伐」大軍，正浩浩蕩蕩地開赴內地短劇市場，尋求事業新高峰。

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