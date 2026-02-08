林正峰攻短劇市場5日拍完65集 日瞓3小時做足準備 開「許詩晴傳」獲網民力撐再現身: 我都好期待

久未露面的林正峰表示剛從寧波返港，此行是出席品牌活動，也有見當地的粉絲。提到他早前挑戰五日拍65集短劇，他笑言也覺得自己很犀利，一日拍20場戲，高密度之餘且每埸戲也非常多對白，而且全普通話，不過他指這是一個機會及非常開心的磨練，笑指自己過完那幾天就像過了幾年，完成後也覺得成長不少，又指拍前準備功夫做足，除了查好拼音及找人教讀字之外，也狂背稿，拍攝前兩三小時也會再用普通話背一次：「每晚收工可能兩、三點，我要六點起身去做準備，因為我唔想影衰公司又唔想影衰自己。」不過他坦言拍攝時因模仿他們捲脷的口音，加上自己的廣普令其他演員發笑。

林正峰不局限地方發展

問到今次辛苦還是以前辛苦？他說：「各有各辛苦，拍短劇好密集，我要花好多精神去記對白，同埋短劇同長劇有唔同，短劇需要誇張，長劇就需要慢慢提升情緒，要好細緻，短期一嚟就要爆喊、好嬲，對我嚟講係挑戰同有啲衝擊，所以各有挑戰。」至於今年是否會多留在香港？他就表示要看公司安排，哪裏需要他就去：「唔會局限自己，邊度有機會就盡力爭取，而家市道唔好，會盡量珍惜每個機會。」

林正峰等「許詩晴傳」消息

另外，提到鍾澍佳有意開「許詩晴傳」，問到演許詩晴老公王偉的林正峰是否會參與？他說：「未有消息，如果你哋收到消息同我講聲先，（你對許詩晴嚟講好緊要。）身份上面係，我見有好多網民都希望王偉再出現返，我都好期待睇吓咩情況、咩時候咩劇情會再出現返，但其實有冇我都唔會特別去諗，有冇嘢做我都會盡量去增進自己，盡量提升自己。」