TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累

31歲的林正峰入行8年半，因台慶劇《新聞女王》飾演暖男「王偉」一角，在內地打開知名度，最近頻頻北上工作，火速躍升成為男一，連續接拍多部作品。林正峰平日生活節儉，又打5份工幫補家計，已經好捱得，但到內地拍短劇的他，直言被密集的拍攝嚇倒。

林正峰趕戲新挑戰

林正峰日前在小紅書分享影片留言：「TVB演員被內地短劇整頓，是的，我真的給嚇到了。」林正峰拍攝新劇《挾子邀婚》到山東開工，首次挑戰短劇的他，要5天內拍攝65集，對林正峰而言是全新挑戰。

林正峰在片中一早起身，要參與圍讀，又多度換衫換場景，連坐低休息的時間都不到5分鐘。林正峰表示：「5天拍65集，每一集可能就一兩分鐘，圍讀就比我以前拍長劇圍讀時間還要長幾個小時，原來竪屏短劇是從第一場到最後一場也要讀出來，很難想像，這麼多對白，我真的能行嗎？」

林正峰深夜練普通話

由於林正峰自覺普通話發音不夠標準，返到酒店休息前，仍要繼續練習：「現在差不多12點，但是我打算練兩個小時，不想影響那個進度。」翌日7時許，林正峰已要起身準備，他坦言：「真的不只是精神的累，是身體都很累。」加上劇組提供的服裝不合身，便由林正峰自己準備戲服兼化妝。

林正峰每日工作長達十幾小時，直言：「拍短劇比起拍長劇還要累很多很多，它裏面的那個讀台詞的頻密程度，遠超想像啊，就是不給人休息啊。」已起身逾10小時的林正峰，到黃昏6時「腦袋已經懵掉」：「其實我現在不知道自己還有多少場戲，因為它是連着拍的。」

林正峰連拍10幾集

由於林正峰拍攝的場照多達十幾集連拍，令他露出一臉生無可戀：「從頭拍到尾，我們拍遠景拍了5個小時，現在切近景，近景是拍最久的，因為我們很多人，每個人都有一個單單的鏡頭，我們這麼多人，每個人都要拍，從頭來一遍，十個人就要來十遍，感覺好像在一個循環裏面，一直循環。」當晚到11時許才結束，翌日又再朝6起身，難怪林正峰疲態盡現。

