李婉華大女晒溫馨家庭照 16歲孖仔暴風式抽高 近年常呻加國經濟差曾被網民勸回流

前TVB花旦李婉華（Anita）與圈外老公李守正婚後移民加拿大生活，育有一女兩子。李婉華的大女Natalie現時正在美國留學攻讀碩士，適逢日前母親節，Natalie在IG上載了多張溫馨家庭照，向媽媽送上節日祝福。Natalie留言寫道：「Even though Mother's Day has passed here's another fun dump of me and my girl!!!（儘管母親節已經過去，這裡再來一次我和我媽咪的歡樂照片大放送！！！）」在分享的照片中，除了有母女兩人的合照外，更罕有曝光了兩位孖生弟弟的近況，可見兩位細佬已經暴風式長高，身形亦越來越大隻，一家人樂也融融。

李婉華近年常呻加拿大環境差

雖然家庭生活美滿，但李婉華對加拿大的生活環境卻有不少擔憂。近年她不時在自家YouTube頻道吐苦水，大呻加拿大經濟環境轉差，中產要面對稅高收入低問題，更斥當地政策經常與鄰國美國對着幹，直接影響到當地人民的生計，加上加拿大政府縱容非法移民導致的治安問題，令她相當不滿。她曾坦言，兩名孖生兒子已經16歲，但眼見加拿大工作機會越來越少，向她抱怨未來發展機會少，令作為母親的她對孩子們的前途感到相當憂心。未知是否因中產在當地生活不容易，大女Natalie分享的家庭照也可見他們一家似乎慳得就慳，李婉華放下明星光環與家人坐經濟艙外遊。

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李婉華大女望到美國發展

至於大女Natalie亦早有個人打算，李婉華透露大女曾表示希望在美國完成碩士課程後，能夠繼續留在當地發展事業。面對加拿大經濟不景氣與就業困難，不少網民都紛紛留言，勸李婉華不如考慮回流香港發展。不過，李婉華對此就曾回應，自己經常在網上發聲其實只是出於一顆愛加拿大的心，希望表達真實心聲，並坦言目前暫時未有回流香港的打算。

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