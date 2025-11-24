李婉華驚爆突然失明：真係好驚，每日都喺恐懼中 見「閃光」竟是初期徵狀 曾誤診後果嚴重

已移居加拿大多年的女星李婉華，近年更轉型為KOL，其YouTube頻道經營得有聲有色。然而，她近日在網上直播中驚爆，左眼曾經歷近半年的失明，並詳細分享了由病發到康復的恐怖經歷，坦言當時很徬徨及恐懼，引起粉絲關注。

李婉華對初期徵狀不以為然

李婉華在直播中憶述，事發在兩年前，左眼開始出現問題。最初只是「飛蚊症」，眼前有像蚊蟲一樣的黑點飛來飛去，但她不以為然，以為只是休息不足。其後，情況開始轉差，眼前出現「閃光」，「好似喺眼角『chok』一聲咁閃過」，但因工作忙碌，她依然未有正視。

最令人心驚的徵兆隨之而來，她的視野中出現了一塊「灰色的屏障」，她說：「初初只係側邊有啲影，但個陰影慢慢越嚟越多。」儘管視力日漸模糊，李婉華仍以為是疲勞所致，未有即時求醫，為後來的危機埋下了伏筆。

李婉華一覺醒來左眼失明

「最恐怖嘅係，有一日瞓醒，一擘大眼，我隻左眼睇唔到嘢！」李婉華語帶驚恐地憶述，當時她眼前只剩下一片深灰色，無論如何眨眼、沖洗，都無法恢復視力。她立即趕到急症室，醫生檢查後發現她的「視網膜穿窿」，若惡化下去，有機會演變成視網膜脫落，屆時可能造成永久失明。

更令她煎熬的是，有醫生一度誤診，指她的眼睛只是「感冒」，白白拖延了治療時間。在失明的近半年裡，她形容自己的視覺變得非常奇怪：「我望住你，我就睇唔到你個樣。我個視線中心會有個黑色圓圈遮住咗。」她只能依靠周邊的視力去「意會」事物的模樣，同時卻要繼續YouTube頻道的工作，苦況不足為外人道。

李婉華半年後奇蹟康復

幸好在接近半年的治療與休養後，李婉華的視力由中心開始，像窗簾拉開一樣慢慢恢復。這次恐怖經歷讓她徹底反思，意識到過去忽略了眼睛健康。李婉華說：「以前成日畀人『哦』，話我成日睇電腦、睇電話、唔夠瞓。」她開始研究眼部保健，了解到葉黃素、玉米黃素及花青素等對眼睛的重要性。

李婉華以過來人身份，沉重地呼籲觀眾：「真係唔好輕視任何身體俾你嘅警號。我當時真係好驚，每日都喺恐懼中，好驚隻眼會盲一世。」她提醒，如果眼睛出現乾澀、飛蚊、閃光等問題，一定要及早求醫，切勿因一時疏忽而造成無法挽回的後果。

