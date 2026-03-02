李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀

前TVB花旦李婉華婚後移民加拿大多年，與加籍股票經紀李守正育有兩子一女。身為當地中產階層，李婉華近日在YouTube頻道直播大呻加拿大政府再度加稅：「好打擊中產、小企業，同埋自僱人士。」李婉華擔心加稅壓力會轉移到消費者身上，她說：「而家已經難搵錢喇，仲要係咁加稅，想點呀？」

李婉華怒批加拿大政府理財無方

加拿大政府為解決高達133億加元的財政赤字，計劃從今年10月起，大幅擴大省銷售稅（PST）的徵收範圍，包括會計、法律、地產經紀佣金等多個以往豁免的專業服務。李婉華向來敢言，近日她猛烈抨擊加拿大政府即將推行的加稅計劃，直言此舉是向市民「開刀」，更心疼已不堪重負的居民將會更難捱。節目中，李婉華批評加拿大政府盲目用政府公帑幫其他國家、難民、胡亂建設，而且不積極開源，反而加重市民財政壓力。她說：「你冇去諗吓點增加外國人嘅投資，點樣去做好我哋嘅經濟，一味就係諗住點樣去加我哋嘅稅……」她認為，這是一種短視且極不負責任的行為，將所有壓力都轉嫁到市民身上。

李婉華心痛加國人背負巨債再受壓

談及民生，李婉華的語氣更顯沉重。對於卑詩省即將上調個人所得稅及省級物業稅等，她表示：「簡直係無孔不入呀！」李婉華感嘆現時加拿大幾乎沒有外國人來投資，人均生產力非常低，而且加拿大國民早已背負超過兩萬億加元房貸，生活壓力巨大。如今政府再施加重稅，她痛心地形容這簡直是讓本已不堪重負的居民雪上加霜。

李婉華憂加拿大經濟競爭力下降

李婉華認為，加稅將嚴重打擊中小企業的營運，並削弱卑詩省等省份的經濟競爭力，可能導致人才和企業流向稅務負擔較輕的地區。李婉華的言論獲得了大量已移民加拿大的網民共鳴與支持。

