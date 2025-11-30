前TVB花旦李婉華女兒留學美國住處曝光 簡約風格顯露真實生活痕跡 顛覆外界想像？

李婉華學霸女兒Natalie早前以卓越成績從多倫多大學國際關係科畢業後，並未停下腳步。因暫時未能找到理想工作，她毅然決定繼續深造，成功考入紐約大學（NYU）攻讀碩士課程。近日，Natalie頻繁在IG分享她的紐約留學生活影片，也讓她的神秘住處首度曝光。

Natalie租住舊屋擺設添溫馨感

從Natalie分享的照片和影片中可見，她的住處內部裝潢以現代簡約風格為主，米白色的牆面搭配白色系的簡約家具，營造出明亮開闊的視覺效果。儘管空間不大，但得益於良好的採光，陽光灑滿房間，顯得格外溫暖舒適。值得注意的是，房間的天花板邊緣有古典風格的雕花線條，為這個現代空間增添了一絲復古韻味，似乎暗示著這棟建築或許有著一定的歷史感。

Natalie住處顛覆外界對星二代想像

在睡房的佈置上，一切以實用為主。一張床、一張小巧的白色書桌和一張滾輪辦公椅，便是她休息和學習的主要空間。雖然床上和椅子上隨意放著衣物，書桌上也堆放著一些日常用品，略顯隨性，卻也真實地還原了一個碩士生的日常，充滿了濃厚的「學生味」和生活氣息。相較於許多人對「星二代」奢華生活的想像，Natalie的住處顯得格外樸實、貼地。

