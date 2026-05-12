東張西望丨「何太2.0」稱拎生活費唔算呃 爆男友偷食：佢認有上床 陳伯與推拿師發誓冇搞嘢

近日《東張西望》報導「何伯何太2.0」事件引起討論，80歲的陳伯疑墮黃昏戀騙局，受訪稱被61歲女友K女士騙走畢生積蓄後，事件峰迴路轉。今日（12日）播出的最新一集，女主角K女士終於現身接受電話訪問，更爆出驚人內幕，直指分手原因是陳伯與為他推拿的蔡女士有不尋常關係！

K女士指陳伯與推拿師關係曖昧

在電話訪問中，K女士坦承與陳伯的關係由憐生愛，因見他被兒子打及趕出家門，心生同情才答應交往。她表示，兩人關係甜蜜時，陳伯非常「黐身」，拍拖半年同居期間，同床都被陳伯要求緊抱入睡，外出亦形影不離，K女士表示：「一出門口就拖著手，不會跟他分離一分一秒。」

然而，K女士聲稱，兩人感情生變，始於陳伯為了解決夜尿繁密問題，接受蔡女士的推拿治療。K女士指控，陳伯與蔡女士在推拿期間發生了不尋常的關係。Ｋ女士說：「我試探問他有冇發生關係，他自己話有，認咗㗎！認咗有上床！」K女士更激動地表示，陳伯曾要求她容許他與蔡女士來往，「我話如果佢決定去推拿，你揀咗嗰個，就唔好揀我喇！」

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陳伯、蔡女士齊聲否認有性關係

對於K女士的驚人指控，《東張西望》主持林映輝當面向陳伯及蔡女士對質：「究竟你兩個有冇做過呀？」兩人異口同聲，堅決否認指控。陳伯強調自己做推拿時沒有雜念，絕對沒有做出過任何越軌行為。陳伯與蔡女士後來更情緒激動，舉起三隻手指對天發誓，強調兩人絕對清白，直斥K女士「作賊心虛」、「講大話」。

蔡女士表示，她為陳伯推拿是正規的醫療行為，每次都有講解相關的醫學原理，光明正大，反指K女士若要誹謗，她將會尋求律師控告對方。

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K女士堅稱只取生活費：咁都叫呃咩

至於金錢瓜葛，K女士承認與陳伯同居期間，生活開銷及送禮等費用確實由陳伯支付，但她認為這是共同生活的正常開支，更指並非所有生活費都是由陳伯支出，更反問：「生活，咁都叫呃咩？」她拒絕歸還陳伯要求的10萬元。

事件發展至今，K女士與陳伯各執一詞，令這段黃昏戀的真相更加撲朔迷離。陳伯誓言「奉陪到底」，若無法取回金錢，將會告上法庭。究竟是陳伯好色惹的禍，還是K女士處心積慮的騙局？事件恐怕最終要對簿公堂才能揭曉。