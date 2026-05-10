東張西望丨80歲老翁疑遇「何太2.0」：佢話我生得後生 狂買金器被當ATM 呃盡積蓄後走人

「何伯何太事件」曾掀全城熱話，TVB節目《東張西望》今晚（10日）再次報導一宗疑似黃昏戀騙案。80歲的陳伯在節目中哭訴被61歲的伴侶K女士騙走一生積蓄，最終人財兩失，他覺得自己成為「何伯」慘被女人騙情、騙財，他表示：「狠毒到冇人相信，我覺得佢真係百分百嘅何太呀！」

獨居陳伯墮溫柔陷阱發展黃昏戀

孤身一人的陳伯，因子女長大、生活產生摩擦而被迫獨居。幸好他常參加同鄉會活動，生活總算有個寄託。2024年11月，陳伯在同鄉會聚會中邂逅了61歲的K女士，陳伯指當時女方初認識他已極之主動。陳伯憶述，K女士溫柔體貼，對他關懷備至，令他大為傾心：「佢61歲做人阿二（情婦），冇同老公住埋一齊，跟住佢老公唔知邊一年走咗，佢有兩個仔，佢就同細仔住，叫我留個電話，大家聯絡吓。」K女士更稱自己家族全都喜歡年紀大的伴侶，又讚陳伯外貌年輕，令他對這段黃昏戀充滿憧憬，「佢話同我拍埋睇落差唔多，雖然我大過佢，但話我生得後生。」陳伯心花怒放，於是下定決心發展：「搵一個人做老伴，大家開開心心過埋下半輩子。」

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陳伯閃電同居獻上積蓄

兩人感情發展一日千里，K女士很快便以陳伯與家人不和為由，提議同居。雖然未正式註冊，但K女士已要求陳伯購買龍鳳鈪、戒指、項鏈等價值逾10萬元的嫁妝。愛得投入的陳伯不虞有詐，更將自己一生辛苦儲下，本應用作養老和醫病的約23萬元積蓄，全數轉給對方。

然而，甜蜜的日子僅維持了大半年。一日陳伯回家，發現K女士已執拾細軟，不辭而別，並拋下一句：「我唔同你做夫妻，同你做朋友。」陳伯頓時晴天霹靂，嘗試聯絡對方，卻發現電話已被封鎖。他這才驚覺自己可能已墮入騙局，不禁悲從中來：「佢百分之百係存心欺騙我……前後簡直係兩個人！」

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老友記組「正義聯盟」爆K女士有前科

如今陳伯三餐不繼，需靠朋友接濟，晚景十分淒涼。一眾同鄉會好友看不過眼，組成「正義聯盟」為陳伯出頭。有朋友指K女士早有行騙紀錄，更有人爆料指K女士曾拒還錢給陳伯，表示：「我陪瞓咗一年，唔使錢咩？」直指K女士早有預謀。

K女士被《東張西望》團隊追問時，情緒激動，反指陳伯的朋友騷擾她，令她血壓飆升至190多度，更激動大喊：「想我死咗你先安樂？」陳伯的一名女性朋友更被K女士指控介入他們的戀情，該女士表示只是出於關心怕陳伯受騙，卻無辜成為「第三者」。這段錯綜複雜的黃昏戀，究竟是真情錯付，還是精心策劃的騙局？明晚（11日）《東張西望》將會繼續跟進事態發展。

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