前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開

曾因上《東張西望》怒斥五名子女拿走450萬積蓄而爆紅的何伯（何煊）與相差逾30載的何太（葉秀定）「爆紅」，二人的「忘年戀」轟動全城，何太更一度化身網紅頻頻直播，「人氣」一直高企，可惜這段「忘年戀」來去匆匆，多番因鬧劇、爭執成話題人物，最後浴血收場宣布離婚，二人至今仍官非纏身！

葉秀定蠢蠢欲動揭露何伯秘密

何伯曾表示因為「戀愛腦」而反面，還公開五名子女道歉並直認：「唔知事情咁複雜，踩咗落個氹度，嗰時個腦偏埋一邊，而家我醒返啦！」沉寂了一陣子的前何太葉秀定蠢蠢欲動，近日高調接受網紅訪問，揭露何伯的秘密，直言當初以為何伯身家豐厚，擁有過百億資產：「我係一心諗住佢有可以幫助到我創業，我先至接受佢㗎咋！」

前何太葉秀定面不改容狂數前夫

前何太葉秀定曾以「嬌妻」形象分享與何伯的夫妻日常生活，曾承諾會自己養家，何伯不用憂心生活，更曾表示不會讓何伯餓肚子，雖然又曾稱不介意何伯如今財產近乎零，但仍對何伯聯名戶口內的450萬元被何伯細女取走一事心心不忿，多次強調錢是老公一生的血汗錢，指何伯揚言「拚了老命都要攞返來」。「老貓燒鬚」的前何太葉秀定近日接受網紅的訪問，在片中，前何太葉秀定面不改容的狂數前夫：「佢咁大年紀，我我真係、我貪佢咩呀？貪咩老咩？以前呀，香港好多人都搵大錢㗎，香港地以前好好易搵錢㗎，九幾年嗰時呀，所以你話佢早20幾年退休？點會咁樣浪費時間、浪費青春呀？三、五百;月萬都未夠自己養老？分分鐘自己身體有癌症，醫幾千萬容乜易呀！」

葉秀定堅稱自己窮得正直唔會呃人

前何太葉秀定堅稱自己窮得正直：「我係一心諗住同佢，佢有可以幫助到我創業，我先至接受佢㗎咋，講真㗎。真係咁㗎。我所以從來我唔會呃人囉。你幫得到我你就嚟，你幫唔到我你就走開啦。」她更否認因450萬而被迷惑：「我見到佢四百五十萬，我係撇開一邊㗎喎，佢話攞一半嚟，佢話搬嘢過我度㗎嘛，佢講到係佢一半身家喎，我睇到佢.嗰張四百五十萬定期紙，我真係唔鍾意呀，我見你得咁啲啲錢，有冇搞錯？我心目中我諗住你過百億㗎，係嘛？佢講到自己借咗幾百畀個兄弟，又話自己做過黑社會大佬，乜乜乜，好多嘢㗎。」事件再惹來網民討論，有人說：「如果過百億！行街市會識到你？」、「有百億都睇唔上你la，貪你驅風?」、「話人地打本比佢做生意，冇錢學咩撚野人哋做生意啫，根本就冇呢個本事，出自佢把口全都係歪理。」、「有百億會揀4X 50歲珠圓肉潤Big6 C9? 話揀阿伯幫到妳創業咪即係貪錢囉，笑屎禾。」、「原來當初識河伯係想佢資助妳做生意，東張訪問妳時又話係真愛嘅？」

