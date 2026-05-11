東張西望丨何伯2.0爆三角戀？推拿師為陳伯解決前列線問題：佢有血管堵塞 六旬女友斥有染

早前「何伯何太」事件全城食花生，想不到近日有「2.0」版本出現！TVB節目《東張西望》報導80歲的陳伯近年結識到一位61歲曾做人情婦的女士，對方與前男友育有一子。她與陳伯雖未註冊，但早已同居，不過早前女方卻不辭而別，向陳伯提出分手，更帶走陳伯自願給她的20多萬元與一堆金器，事後陳伯表示感到受騙，直斥女友是「何太2.0」，當他是「人肉提款機」。不過今晚（11日）播出的節目內容，卻驚爆陳伯捲入一場錯綜複雜的三角戀，牽扯出疑似第三者的推拿師蔡女士。

K女士指推拿師蔡女士介入戀情

據《東張西望》報導指出，陳伯哭訴被61歲同居女朋友K女士狠飛，聲稱被騙去20多萬元身家，贈愛人的金器亦因分手而被帶走。陳伯大呻三餐不繼，要人接濟。不過今日節目中卻走出一位女推拿師蔡女士，她被K女士指控介入她與陳伯的戀情。

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推拿師為陳伯解決前列腺問題

已婚的推拿師蔡女士是K女士與陳伯的朋友，蔡女士分享：「佢（陳伯）有嗰啲心腦血管堵塞，所以要嚟搵我幫忙。佢話有前列腺（問題），我話血氣循環疏通後就會好㗎啦。（進行推拿時）上半身除晒嘅，下半身着住到大髀嘅孖煙囪（四角褲），每一次都係咁樣。所以佢每一次嚟推拿，K女士都有陪同嘅。陪同到第16次嘅時候，就同我講，『我以後唔會陪佢嚟㗎啦，佢做又好、唔做也罷，你替不替他做都與我無關。』」蔡女士受訪聲稱，K女士曾向她坦白，分手原因是無法忍受陳伯的生活習慣（如鼻鼾聲、經常半夜起床）才離開，但其後卻被反指做第三者，她大感無辜。

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K女士當自己妓女拒還錢？

但其後K女士再爆出驚人指控，稱認為陳伯在接受推拿時，二人有不軌行為，並形容蔡女士是「超級魔女」，最終決定退出「三角戀」，向已婚的蔡女士「讓愛」。蔡女士在訪問中情緒激動，直斥K女士騙婚，並公開多段語音訊息，內容直指K女士在騙取陳伯金錢後，便以各種藉口嫌棄對方，更將責任推卸得一乾二淨。蔡女士表示曾叫K女士還錢給陳伯，但K女士表示已花光金錢，「我話『使晒？半年就使晒咁多錢？你使晒去邊？』佢就話『關你咩事，總之使晒。佢叫雞（召妓）、搵女人，會不會同個女人拎返啲錢？』佢真係咁同我講！我話『吓？你而家當自己係雞（妓女）苛呀？』」。

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K女士兒子懶理阿媽黃昏戀

《東張西望》節目組嘗試聯絡K女士求證，但對方在電話中否認騙錢，並反指陳伯脾氣暴躁。而K女士的兒子在接受電話訪問時，態度冷淡，表示不願多談母親與陳伯之間的事，認為是成年人自己的事，應由他們自行處理。而據節目中另一段通話錄音就爆出，K女士疑因不滿陳伯不時回家與兒子生活而提出分手，似乎K女士在拍拖期間不斷以不同理由希望與陳伯分手。這段錯綜複雜的黃昏戀，究竟是真心錯付還是早有預謀的騙局？明晚（12日）《東張西望》將繼續跟進。