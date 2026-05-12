徐榮為養家每日僅使100蚊  助子女追夢投資過百萬搞生意  證實捱出病身體響警號

現年51歲的TVB「皇牌綠葉」徐榮近日接受訪問，分享了他為家庭奮鬥的感人故事，原來他為了養家和替一對子女追足球、女團夢，每日僅使100元，絕對是一位盡責好爸爸，他亦透露了自己近期的健康狀況，他證實患上一病，徐榮表示身體響了警號。

徐榮為養家每日僅使100元

徐榮坦言，深知現時演藝圈生態轉變，單靠拍劇收入不穩定，故積極開拓財源。雖然早前經營補習社因疫情慘蝕六位數離場，但他沉澱過後，決定東山再起，投資超過百萬元與友人合資開辦「聲滾樂」火鍋店。為全力支持家庭和一對子女追夢，徐榮過著極其節儉的生活，除了開車、泊車費用，每日花費僅100元。他將所有收入和積蓄，全數交由太太管理，用作家庭開支、營運火鍋生意及其他投資，他笑言自己不善理財，全靠太太打理。這份為家庭的無私奉獻，讓他成為眾人眼中的「絕世好爸爸」。

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徐榮患一病健康亮紅燈

在訪問中，徐榮亦坦承早前經身體檢查後，驗出患有脂肪肝。他展示的肝臟纖維化掃描（FibroScan）報告顯示，其脂肪肝指數高達301，遠超標準。幸好，肝臟纖維化程度（硬度）尚算理想，仍屬健康範圍，可以透過調整生活習慣逆轉。他表示，這個警號讓他意識到健康的重要性，目前已開始積極調理身體，主要從飲食著手，盡量吃得清淡，減少進食油膩和重口味的食物，並會盡量早睡，因為作為演員，有時拍攝通宵劇集，會令血壓飆升，對身體造成負擔。他慶幸問題未算嚴重，暫時無需服藥，可以靠自己努力改善。

徐榮子女全力向夢想進發

徐榮的付出終見成果，他的一對子女正逐步實現夢想。大兒子徐朗（Karson）在英國完成足球訓練後，現已成為一名職業足球員，有了穩定的收入，讓徐榮放下心頭大石。而細女徐心怡（包包）則繼續在香港的韓國偶像學院學習K-pop舞蹈，向著女團夢想進發。子女的成就，正是這位好爸爸努力背後的最佳回報。

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