TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？

影視圈
更新時間：17:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-07 HKT

TVB綠葉演員徐榮早於1998年報讀藝員訓練班入行，演出作品無數的他，近日自揭健康現隱憂。徐榮昨日（6日）在社交平台透露，有廣告商想搵一位「好忙嘅老竇拍廣告，所以搵我」，沒料到因為工作做健康檢查，竟揭發健康問題。

徐榮做檢查揭發

徐榮因為獲贈驗肝，又加上已有一段時間沒有做身體檢查，因此二話不說便應承接拍廣告，怎料發現有嚴重肥肝問題，令徐榮感到驚訝：「我又唔係肥又有做運動都中？」徐榮估計因為壓力大、夜瞓又食無定時，導致對肝臟有影響。

相關閱讀：51歲TVB「最強綠葉」保留《聲夢》小花合照10年 小妹妹蛻變美少女關係轉變

徐榮表示：「相信好多爸爸都想搵多啲錢栽培自己子女，睇返啲相諗返起包包出世冇耐，自己真係有咩劇都接有咩Job都做，掛住做嘢係好少理自己身體，而家到佢哋大咗，好想自己夠魄力去陪佢哋，更加擔心身體而家先出現毛病。」徐榮回想起早前的身體狀況：「諗返先排真係成日滯住滯住消化唔到，老婆都話我面色唔好」。

徐榮花重金供大仔留學

51歲的徐榮與太太結婚20年，細女只有10歲，而19歲的大仔曾到英國留學。徐榮入行初期常演村民、死屍閒角，因接連演出處境劇《同事三分親》，飾演江欣燕的癡心跟班裘俊，在《畢打自己人》飾演包國仁，以及在《愛．回家》飾演林漪淇老公「馬強」，成功入屋。徐榮近年經營副業，與友人合資開火鍋店，吸金力強。

相關閱讀：TVB「最強綠葉」婚宴相罕曝光 慶祝結婚19周年 老婆後生時似游嘉欣氣質爆棚

