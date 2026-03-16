YS韓國偶像學院學生揚威國際舞蹈大賽 徐榮女兒領軍Mini Blackpink奪金為父增光

日前香港舉行的《IEDC國際精英舞蹈大賽》中，YS韓國偶像學院（YS K-IDOL ACADEMY ）派出多位精英學生出戰，憑藉專業的K-POP訓練和卓越的舞台表現，獲得多個獎項，橫掃所有金牌！

YS學生橫掃全場金牌

此比賽是由香港舞蹈文化藝術中心主辦的國際賽事，為熱愛舞蹈的參賽者提供優質的平台，讓數百位參賽者，能在舞台上充分展現自我及相互學習與交流。今次YS派出四隊團體，三位學生參加個人賽，全數奪得金牌第一名！金牌榜頭三位也是全數由YS學生奪得！

Say-cis充分展現團體訓練優秀成果

YS的參賽隊伍包括Say-cis、Hana girls、XPARKLE及演員徐榮女兒「包包」徐心怡為成員的Mini Blackpink，四隊均獲得團體賽金牌。其中，Say-cis在中學組中更獲得中學組金獎第三名，充分展現出YS團體訓練的優秀成果。

YS學生在舞蹈項目橫掃獎項

個人項目成績方面，YS 三名學生全獲金牌，學生Lacey獲得金牌及中學組第一名；Karlos獲得金牌及中學組第二名；LEthan獲得金牌及高小組第二名。本屆賽事中，YS的學生在舞蹈項目中橫掃獎項，展現出高水準的舞蹈技巧，贏得評審和觀眾的一致讚譽。

YS學生入選韓國選秀節目

YS韓國偶像學院的香港分校成立以來大受歡迎，在名師出高徒的理念下，匯聚多位來自韓國的星級導師，包括G dragon丶Stray kids ､THE BOYZ 丶HYBE LE SSERAFIM 丶(G)I-DLE丶IU 等偶像的編舞老師親自授課，課程涵蓋歌唱、舞蹈及模特等多個範疇，校方更提供不少進入韓國演藝圈的機會，如面試HYBE丶YG、WAKE ONE､SM等的娛樂公司。同時，更協助學生成功入選韓國知名選秀節目包括《Boys II Planet》 , 以及現在HOY TV 也有播放，由BIGBANG大聲 丶2ne1 等著名偶像為評審的韓國選秀節目《STAR IS BORN》。YS 總校學生，來自香港的孖妹組合JJBABY 在這節目表現優秀，大受日本及泰國的粉絲歡迎。

YS韓國偶像學院獲譽「貴族偶像學院」

YS不僅受到韓國演藝界的認可，還吸引了不少政商界子女報讀，因此被譽為「貴族偶像學院」。雖然學費不菲，仍然吸引了家長青睞爭相為子女報名投考，因YS一向以收生嚴格著稱，所有學生需通過多輪面試才能入學。今次在國際賽的出色表現，再度為YS韓國偶像學院的「出道班」及「韓國偶像班」增光，期待這批年輕尖子未來繼續在國際舞台上發光發熱，為香港及亞洲K-POP界帶來更多驚喜！