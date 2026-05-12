伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感

李家鼎前妻施明在3月21日突然病情急轉直下因肺炎離世，長子李泳漢不讓弟弟李泳豪妻子進入靈堂，之後事件越演越烈，兩兄弟隔空指責關係一步步徹底破裂，李泳漢拿出錄音指證李泳豪及其妻才是侵吞父母李家鼎及施明財產之人，隨後李泳豪再拿出經李泳漢剪接過的錄音完整版反撃李泳漢，李泳漢被指人格有問題。

肥媽指責李泳漢行為無良心

連日來肥媽連聲指責李泳漢行為無良心，引發伍仲衡昨日在網上平台貼出了以《K歌之王》二次創作的歌詞改成為《PK之王》來加入戰團，他指出「完成！我竟然寫晒，好耐未試過咁有靈感，下次開Live一齊唱。」雖然伍仲衡沒有直接指出所指是誰，不過，憑他歌詞中的意思便能猜出，「靠父蔭來到四十有幾，我冇腰骨冇膊頭好食懶飛，請你別嫌我本身廢柴未會爭氣，還能憑什麼想老豆繼續撐起我，銀行二百粒可養活一家五口，人如同爛仔愛用你吹咩唾罵人」。單馮這段歌詞大家也不言而喻與現實中李泳漢被爆出與李家鼎的錄音中情況相似，伍仲衡還稱，會開直播唱這首歌，但最後因為突然有工作，所以取消了直播。