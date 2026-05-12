Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感

影視圈
更新時間：20:15 2026-05-12 HKT
發佈時間：20:15 2026-05-12 HKT

李家鼎前妻施明在3月21日突然病情急轉直下因肺炎離世，長子李泳漢不讓弟弟李泳豪妻子進入靈堂，之後事件越演越烈，兩兄弟隔空指責關係一步步徹底破裂，李泳漢拿出錄音指證李泳豪及其妻才是侵吞父母李家鼎及施明財產之人，隨後李泳豪再拿出經李泳漢剪接過的錄音完整版反撃李泳漢，李泳漢被指人格有問題。

肥媽指責李泳漢行為無良心

連日來肥媽連聲指責李泳漢行為無良心，引發伍仲衡昨日在網上平台貼出了以《K歌之王》二次創作的歌詞改成為《PK之王》來加入戰團，他指出「完成！我竟然寫晒，好耐未試過咁有靈感，下次開Live一齊唱。」雖然伍仲衡沒有直接指出所指是誰，不過，憑他歌詞中的意思便能猜出，「靠父蔭來到四十有幾，我冇腰骨冇膊頭好食懶飛，請你別嫌我本身廢柴未會爭氣，還能憑什麼想老豆繼續撐起我，銀行二百粒可養活一家五口，人如同爛仔愛用你吹咩唾罵人」。單馮這段歌詞大家也不言而喻與現實中李泳漢被爆出與李家鼎的錄音中情況相似，伍仲衡還稱，會開直播唱這首歌，但最後因為突然有工作，所以取消了直播。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
社會
7小時前
李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦
李家鼎暴瘦終見轉機 李泳豪夫婦悉心照料見曙光 鄧兆尊寸爆大仔勸搵工 吳家樂拒評楊思琦
影視圈
8小時前
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
港媽「磅廁紙」揭消耗極快真相掀議 網民驚覺買廁紙三大盲點：原來一直買錯晒｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
12小時前
六旬男女長洲公眾碼頭疑似口交 認有違公德各判80小時社服令 女方：會重新做人
六旬男女長洲公眾碼頭疑似口交 認有違公德各判80小時社服令 女方：會重新做人
社會
3小時前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
2026-05-11 14:04 HKT
連鎖燒味店唐順興大劈價！叉燒/滷水鴨飯每盒$20 送鹹蛋+甜酸菜 限定3分店全日供應
連鎖燒味店唐順興大劈價！叉燒/滷水鴨飯每盒$20 送鹹蛋+甜酸菜 限定3分店全日供應
飲食
7小時前
食足7個鐘！尖沙咀$168點心放題 任食72款點心/小菜/粉麵飯 免加一茶芥
食足7個鐘！尖沙咀$168點心放題 任食72款點心/小菜/粉麵飯 免加一茶芥
飲食
8小時前
蓮香樓上環新店搬遷重開！外牆金龍鳳猶如大阪金龍拉麵 震撼造型勢成新地標
蓮香樓上環店搬遷重開！外牆金龍鳳猶如大阪金龍拉麵 震撼造型勢成新地標
飲食
7小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
2小時前