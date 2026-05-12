蔡子健客串ViuTV新劇揭離巢轉行真相 曾捲「魔術咸豬手」風波 離開TVB苦讀成博士

前TVB小生蔡子健昨日（11日）驚喜現身ViuTV新劇《COURT!》記者會，備受關注。他透露早前獲杜琪峯透過朱淑儀邀請客串一角，但澄清並非「全面復出」。蔡子健指自2009年離巢TVB後已轉行十多年，現時主要擔任財務策劃師、大學講師及企業培訓師。談及近況，他坦言轉型最艱難的是進修，多年來憑心血考取了碩士、博士及多項專業資格。至於當年離開的真相，他直言是為尋找能發揮價值的平台；雖然已淡出螢幕多年並自嘲是「過氣老人家」，但他謙稱若無綫邀約拍劇，自己仍樂意嘗試。

蔡子健曾捲入「魔術咸豬手」風波

回顧蔡子健當年的演藝生涯，1993年加入無綫的他足跡遍佈30多個國家，曾獲封為「旅遊王子」，但他突然淡出幕前曾被傳與當年轟動娛樂圈的「魔術咸豬手」風波有關。事緣在2008年，苑瓊丹與官恩娜接連爆料，指有男藝人借表演魔術為名揩油，且平時扮相斯文，但到酒吧飲兩杯後便會對女星又攬又親。當時傳媒將兩位女星的爆料綜合：高過黃宗澤、斯文靚仔、常拍旅遊節目、喜歡玩魔術、曾做兒童節目及識煮餸似住家男等線索逐一比對，發現蔡子健的脗合度高達90%，令他瞬間成為這場「魔術咸豬手」風波的最大嫌疑人。

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「魔術咸豬手」風波傳牽涉多位女星

當年「魔術咸豬手」風波牽連甚廣，傳聞受害女星多達近20位，包括郭羨妮、陳芷菁及陳敏之等。當年更有報導列舉蔡子健是最大嫌疑人的「證據」，指蔡少芬曾爆他在拍《陀槍師姐3》時有「偷影腳趾」怪癖；而楊茜堯（前名楊怡）初出道與他合作《婚前昏後》時，亦傳出被男方要求加擁抱戲並藉機觸碰臀部；他更曾試過拍完巡禮片後，被無故踢出袁詠儀主演的TVB劇集《疑情別戀》，當時已被傳因操守問題而遭棄用。風波愈演愈烈，在巨大輿論壓力下，身陷爭議的蔡子健最終在2009年約滿低調離開TVB。不過，他期後憑藉苦讀成功洗底轉型，以博士級高學歷姿態在金融及教育界重新出發，徹底告別是非開創新天地。

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