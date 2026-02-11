57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機

現年57歲、已淡出幕前長達17年的前TVB藝人蔡子健，近年成功轉行投身保險界，更取得博士學位兼任講師，生活十分美滿。不過他昔日「靚仔小生」的形象已不復再，取而代之的是龐大的身形。近日他更向傳媒透露，身體已響起警號，體檢報告「滿江紅」，健康狀況令人憂慮。

蔡子健中年發福嚴重

蔡子健現時的身形與當年演活《陀槍師姐III》、《大唐雙龍傳》等劇集角色的他大相逕庭。即使穿上並不貼身的外衣，也難掩其龐大的體態和中年發福的跡象，與昔日銀幕上的俊朗形象相去甚遠。

相關閱讀：57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星

蔡子健「壞膽固醇」指數嚴重超標

更令人擔心的是他身體內部響起的警號。蔡子健透露，近月感到心口翳悶，並出現心跳突然加快的情況。蔡子健坦言其家人也指他發福情況嚴重，敦促他進行了詳細的身體檢查，結果卻讓他大吃一驚。報告顯示他的「壞膽固醇」指數嚴重超標，醫生警告這極易引發心血管問題。「我真係嚇親，份報告簡直滿江紅。」蔡子健坦言當刻心情十分沉重。

蔡子健有中風風險？

這次的健康危機，讓他深刻體會到健康的重要性。作為保險從業員，他接觸過大量因心臟問題理賠的個案，但沒想到自己也成為高危一族，「壞膽固醇」指數超標，絕對有心臟病發及中風的風險。為此，他已開始積極管理健康，並以自身經歷提醒大眾，特別是有家族病史、飲食不均衡及缺乏運動的人士，應及早「投保健康」，因為「投資健康可以避開十場病」。

相關閱讀：前TVB「御用斯文敗類」轉行教書近況曝光！面部肥腫中年發福 曾陷鹹豬手風波形象崩壞