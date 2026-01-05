57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星

現年57歲、已離開TVB長達17年的前藝人蔡子健，近年轉行投身保險界，更被發現擁有博士學歷並兼任講師，生活似乎已完全脫離娛樂圈。但日前在劇集《守誠者》第13集中，他卻驚喜現身，飾演湯鎮業的跟班，雖然戲份不多，但其久違的面孔依然引起網民熱議。

蔡子健面部鬆弛現雙下巴

蔡子健於劇中雖然身形依舊高大，但外貌變化甚大。他穿著一身藍色西裝，髮型利落，但臉頰明顯比以往圓潤了不少，顯得相當飽滿，甚至出現了面部皮膚鬆弛及清晰可見的雙下巴，與昔日擔任旅遊節目主持及劇集小生時的斯文帥氣形象判若兩人。儘管只是客串，但他站在一旁恭敬聽命的模樣，依然勾起了不少觀眾的回憶。

蔡子健曾為TVB力捧小生

蔡子健曾是TVB的熟面孔，主持過兒童節目《閃電傳真機》及大量旅遊節目，並參演超過50部劇集。然而，他的演藝生涯卻充滿爭議。在2003年與張可頤合作拍攝《十萬噸情緣》時，一場戲中他被指借故撫摸張可頤背部「抽水」，惹得對方大怒，當場出手掌摑。據悉，蔡子健當時竟以微笑化解尷尬，厚臉皮的反應令人側目。

蔡子健捲入「魔術鹹豬手」事件

2008年，苑瓊丹大爆TVB存在一名「魔術鹹豬手」，指有男藝人會借表演魔術之名，乘機觸碰女藝人身體。當時苑瓊丹提出了「高過黃宗澤」、「斯文靚仔」、「拍過旅遊節目」等六大特徵，令外界矛頭直指蔡子健。事件愈演愈烈，郭羨妮、陳芷菁、楊茜堯、陳敏之等近20位女星被傳是受害者。面對指控，蔡子健當時僅表示：「如冇實質嘅證據，我唔需要回應。」事件翌年，他便離開TVB，重返校園。

蔡子健取得博士學位

淡出娛樂圈後，蔡子健積極進修，先後取得工商管理碩士及博士學位，並考獲多個專業財務策劃師資格，成功轉型為金融才俊，現與醫生太太育有三名子女。去年更有網民分享，偶遇蔡子健以「Dr. Cai」的身份在課堂上擔任講師，為人低調親切。

