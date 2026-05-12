周永恆當兒子籌碼向家人拎錢？禁返學累子狂轉校 周曉彤呻被威脅復合：佢人前扮正常

近日李泳漢因家庭糾紛被網民封「娛圈廢男」，而周永恆亦被網民力推是「廢男」之一。周永恆的前女友、前女團 MVG 成員周曉彤（Ivy）日前現身ViuTV節目《晚吹 – 怨女俱樂部》，親口揭開與「世紀賤男」周永恆（Roy）糾纏不清的關係，周曉彤曾因周永恆「港鐵攬女」爆seed鬧爆，但轉個頭被發現兩人在啟德商場復合，更當街激吻，周曉彤在節目中多次失控嚎哭地說：「全部都係被逼！」言論似乎有望令周永恆成為「娛圈廢男之首」。

周曉彤非自願與周永恆被拍甜蜜畫面

周曉彤坦承這些甜蜜畫面並非出於自願，每次所謂的「復合」都是在威脅下被逼就範，「如果日後大家見到我哋又復合返嘅話，我只可以講嘅就係，我得兩條路，一係我就係跑走，一係就係被逼。」還稱這段關係令她「無時無刻都好驚」，事件再度引爆網民熱議。

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周永恆逼周曉彤上演「復合戲」

在節目上，周曉彤表示周永恆在第一段婚姻期間已經追求過她，但被她拒絕，兩人一直維持朋友關係：「我哋本來有好多共同朋友，不過大家都同佢反晒面，喺舊年9月我搵周永恆返教會，佢冇實際點樣追求我，最初係問可以同佢個仔出嚟玩，到出嚟嗰日畀人影到佢busking，跟住佢就開始追求我。」直到周永恆被拍到在車廂與前妻擁抱，周曉彤坦言當時情緒崩潰，一怒之下在網上發文控訴，兩人隨即展開罵戰，男方更發狂打電話騷擾並揚言：「好玩嗎？我仲有大把未玩夠！」為了挽回公眾形象，周永恆竟然逼周曉彤上演「復合戲」，周曉彤無奈表示：「如果日後大家見到我哋復合，我只可以講，一係我被逼、被要挾，無辦法之下唯有配合！」

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周曉彤被周永恆滋擾曾報警求助

面對持續的威脅和跟蹤，周曉彤曾提出分手超過一百次都未能成功，又曾多次報警求助：「次次報警佢就喺人前扮冇嘢，扮正常，到啲警察帶走咗佢，佢咪又返嚟煩我。」周曉彤曾請教過申請禁制令的事宜，但律師朋友坦言入門費起碼六至八萬元，整個程序可能花費十幾萬，而且即使對方違反禁制令被拘留：「佢坐咗幾日咪又返出嚟，咁我可以點？」周曉彤又稱周永恆對她的行動已經升級，例如躲在她家樓梯間突然彈出，又會公開她的住址，讓所有人知道她住在哪裡：「佢會喺我面前打電話，話畀人知我住喺邊，叫人上嚟騷擾我，又叫我出入小心啲，小心你的手腳，佢清楚地知道我已經病發抑鬱症、驚恐症，但佢仲係咁做。」

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周曉彤為保護周永恆兒子決心爆料

周曉彤今次之所以站出來，其中一個重要原因是為了周永恆的兒子，除了因為親口答應過小朋友會保護他，小朋友亦曾向她表示不想爸爸媽媽在一起「因為佢哋成日嗌交」，周曉彤指控周永恆在與前妻打官司期間，以兒子作籌碼向對方家人索取金錢，更收起兒子不讓他上學：「搞到學校都轉咗好多間。」在節目播出後，周曉彤回覆傳媒表示已經回復單身：「而家終於解脫晒，過返正常生活好開心，同嗰個人再冇任何關係，亦都唔希望再有任何聯絡。佢仲有搵我，但係警方嗰邊叫我唔好封鎖佢，所有訊息都要記錄在案。」

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