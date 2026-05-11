HOY 2.0大革新 視后宣萱神劇《誰殺了她》打響頭炮 伍詠薇與Brian主持《九運會客室》話題十足

HOY媒體網絡（前名HOY TV）今日（11日）正式揭開「HOY 2.0」新篇章，宣布旗下3條免費電視頻道HOY 76、77及78全面進行品牌定位革新，並配合全新台徽首創「第四頻道」串流平台概念，構建涵蓋年輕至熟齡觀眾的「全場景內容生態圈」。為強勢配合從單一電視轉型為立體媒體網絡的新里程，HOY 77「亞洲劇場」將於六月重磅獨家首播由雙料視后宣萱主演的新加坡懸疑劇《誰殺了她》！宣萱憑藉此劇連奪「第29屆亞洲電視大獎」及「第30屆紅星大獎2025」最佳女主角，這部口碑神劇將首次在香港電視及網絡媒體同步震撼播出，絕對是全新跨平台生態圈下不可錯過的追劇首選！

伍詠薇夥拍Brian主持《九運會客室》

除了視后宣萱神劇坐鎮，HOY TV更破天荒開創全新播放模式，由5月11日起重磅推出「黃金930」強陣節目！當中最具話題性的，是由知性女星伍詠薇（伍姑娘）夥拍廿四味成員Brian（李凱賢）主持的《九運會客室》，節目將大膽採用YouTube原片率先直出首播模式，隨後於5月25日回歸電視螢幕，暢談城中女性在九運中的奮鬥與自處。同段位還有男星馬志威及鄺芷凡主持的《酒勻全亞洲》（港澳篇），帶領觀眾深入探索港澳兩地的特色酒吧文化與酒廠秘聞，為晚間娛樂注入極具品味的全新活力。

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HOY TV力推熱門資訊節目

在全面升級娛樂陣容之餘，HOY TV亦致力全方位照顧觀眾的生活與身心靈需求。每晚8時的熱門資訊節目《一線搜查》及提早至8時30分播出的《健康關注組》，將繼續為大眾緊貼本地民生與健康熱話；深夜時段則推出全新治癒系節目《晚安晚安》，透過音樂與溫暖傾談陪伴觀眾放鬆入睡。此外，配合整體視覺與氛圍的同步升級，HOY 78有線新聞直播室亦煥然一新，獲專業團隊為新聞主播打造出更時尚、簡潔且具專業感的新形象，務求為觀眾帶來符合「HOY 2.0」高水準的全新資訊體驗。

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