吳肇軒主持《HOY榜啦》唔敢邀老闆古天樂上鏡 被陳明憙踢爆不停搞笑 喜歡發掘藝人本名自娛

林奕匡、張蔓莎及陳宗澤今日出席由吳肇軒與陳明憙主持的全新電視節目《HOY榜啦》拍攝。受訪期間，張蔓莎提到新歌MV的點擊率時，表示自己未有預期觀眾反應，相比出道初期經常緊張留意各平台表現，心態已經轉變：「每首歌有自己的命運，只要盡全力做好、講好故事就夠。」林奕匡亦認同歌手應以作品質素為先：「做音樂難以憑點擊率判斷成績。做到應有的情緒、做到最盡，然後就放生它。」

林奕匡爆張蔓莎曾演其母親

林奕匡與張蔓莎分別擔任節目嘉賓，原來二人早於多年前拍MV時已結緣：「我哋緣份已經好耐，有首歌《安徒生的錯》係我做女主角！」入行後再見面亦有相認。林奕匡則笑言當時與「御用MV女主角」張蔓莎並非演情侶角色：「佢嘅角色代表我媽媽，仲記得當時情緒手好似望到自己阿媽一樣！」張蔓莎即場向林奕匡爭取機會希望能夠一同作曲：「拍完節目可以即刻錄demo。」林奕匡隨即表示歡迎，邀請張蔓莎到自己鄰近的音樂工作室商討，並笑言若再拍MV希望請陳宗澤演出：「請佢做MV奸角，佢高大英俊好適合。」

陳宗澤唱《喝采》緊張戴黑超遮樣

陳宗澤日前在頒獎禮上演唱陳百強經典名曲《喝采》，他表示歌單由主辦方挑選，過程非常緊張：「始終係陳百強經典之作，行出台一刻個樣非常緊張，特登戴黑超遮住自己！」

吳肇軒被爆不停搞笑

吳肇軒受訪時表示主持期間基本上沒有講爛笑話，卻被陳明憙現場踢爆：「佢未停過不停搞笑，但唔係爛笑話因為好好笑。」她指二人性格一凹一凸，激起自己好動癲喪的一面。雖然入行年資相若，陳明憙仍自認是晚輩：「點解我係前輩？我2016年尾入行。我哋依家官宣我係晚輩。」卻被吳肇軒笑指「官宣」一詞用法古怪。吳肇軒為主持工作除了準備資料，還喜歡發掘藝人本名：「原來葉巧琳本名叫葉美君、葉泠！」被陳明憙取笑他不停針對藝人起底。陳明憙除了《HOY榜啦》，亦主持深夜節目《晚安晚安》，更笑言：「深夜節目會讀觀眾來信，好似白姐姐接班人。」

陳明憙怕被爸爸陳少琪鬧

問到會否邀請嘉賓？吳肇軒坦言不敢請老闆古天樂上節目宣傳新歌或電影：「一跳咁高？唔敢親自邀請佢，更加唔敢講加人工啦，佢好忙，想留返我有新戲首映先請佢。」陳明憙亦未敢邀請著名音樂人父親陳少琪上節目：「唔敢請爸爸，佢好嚴肅、會被佢鬧！」