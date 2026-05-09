伍詠薇讚玄學師傅唐碧霞開盤即中 笑拍檔 Brian「紅得古怪」會有火花 視蔡一傑為家人認早知病情

伍詠薇(伍姑娘)和Brian(李凱賢)合作主持HOY全新節目《九運會客室》，二人與玄學師傅唐碧霞今日(9日)到荔枝角為節目進行錄影。

伍詠薇曾想休息推節目

Brian未見到伍姑娘前已覺得對方很專業，所以專程到沙田與她會面，他笑言:「不要理她有多癲，癲更好因為有個人特色，這個我不干涉，但大家則要時間磨合。」伍姑娘表示，收到劇組邀請時，起初因有個人事要做也想休息一下而推卻，及後得知對手是不懂得寫「蝴蝶」兩個字又會講粗口的Brian，加上近期Brian紅，覺得他紅得古怪又突然，便去想，自己跟這個人合作會有火花，另外，由於她每朝吃早餐時也會看唐碧霞師傅的片，得知唐師傅坐陣，便應承接下這工作。

伍詠薇靠師傅趨吉避凶

問到二人可會趁此機會問問唐師傅運程及生意運?伍姑娘表示，不用問，師傅一開盤即中，因為在節目中訪問眾多嘉賓，唐師傅解構嘉賓時便可從中學習，她說:「我也會有機會，節目中將會幫我解構怎樣會更好及趨吉避凶。」Brian則抱着世事一切已注定態度面對，所以不會問自己的生意運，不過，他卻會問唐師傅關於女兒的事，他說:「我問師傅女兒運程，是想拿到意見希望女兒所行的路是對的，可以及早保護女兒。」

唐師傅教路愛妻者風生水起

唐師傅指伍姑娘的八字是靚女、聰明又有義氣，這兩年運氣及財運也很好，更說:「我小時候便看她的節目，她是一個少有的女藝人那麼真性情，所有事恰到好處，接觸下她是很為人着想，若有機會我想與她做朋友。」唐師傅覺得Brian很風趣幽默，但外裡不一，說話不斯文但內裏卻很細心，對太太和女兒很關心，這種好男人實在很少，她的角度是愛妻者風生水起，這世界一定要對女人好，因為女人是男人的財星。

伍詠薇要做蔡一傑每一世愛人

此外，問到是否早知好友蔡一傑的病情?伍姑娘直認早已知道傑仔的整個過程，由於是傑仔的愛人及最好朋友，更覺得自己離開這世界前不止是朋友，傑仔可說是她的家人，傑仔也很開心一位好友將他當作是家人。她說:「這兩天看到一個報道很感動，我也回覆了，是有關看了傑仔的演唱會，當中傑仔淡定講出自己病情，他不是賣慘也不需要做這件事，只想說給人知，這麼大件事講出所有病況，人生那張畫紙他要畫得精彩，這事不是易事也不是宣傳效果，做了多年藝人他是很正能量和心地好的人，聽到也很心痛，希望傑仔更加快樂，把我加入畫紙中，越多顏色越精彩，最重要保重身體健康，希望他健康開心，每一世我都是他的愛人。」