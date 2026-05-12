視帝歐陽震華大陣仗食雞煲！保安築人牆護駕 黑粉斥大排場惹激辯

65歲的「TVB福將」歐陽震華（Bobby），憑藉其深入民心的喜感形象和多部經典劇集，如《壹號皇庭》、《陀槍師姐》及《洗冤錄》等，成為橫跨數代觀眾的集體回憶。近日歐陽震華在順德現身，卻被網民捕捉到在多名保安築成人牆的「護駕」下，前往品嚐當地著名的雞煲。影片在社交平台瘋傳，部分網民質疑他是過氣藝人，幸好有更多粉絲力撐，認為他在廣東地區極受歡迎，絕對配得上如此安排。

歐陽震華食雞煲保安森嚴被批「離地」

從網上流傳的影片可見，歐陽震華當日戴上墨鏡，身穿黑色外套，在一眾保安人員重重包圍下前行。這番景象引來部分網民的質疑，留言嘲諷：「過氣藝人排場這麼大？」暗指其人氣已不如往昔。不過，此言論隨即引來大批忠實觀眾的反駁，他們認為歐陽震華在內地，尤其在廣東地區的影響力依然驚人，紛紛留言力撐：「他再怎麼過氣，在廣東隨街都會遇到一堆粉絲」、「這是『收視福將』應有的排面」。事實上，歐陽震華憑藉多年來在螢幕上塑造的討喜角色，早已在內地積累了深厚的觀眾基礎，人氣歷久不衰。

相關閱讀：65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器

歐陽震華曾患急性肺炎險死

歐陽震華幕前形象總是笑口常開，但其實他於2013年曾與死神擦肩而過，當時他因進食時食物「落錯格」引發急性肺炎，病情一度危急至昏迷，被送入深切治療部搶救。這次意外讓他體會到生命的可貴，從此更注重健康與飲食。他另一次嚴重病患，是在2007年，正值其事業高峰，他憑藉台慶劇《賭場風雲》入圍《第35屆國際艾美獎》「最佳男主角」，但在出發前往美國前夕，臉上不幸「生蛇」，位置更極度靠近眼睛，醫生警告有失明風險，幸好最終化險為夷，但臉上至今仍留下兩個深洞。

歐陽震華與億萬身家老婆相愛30年

歐陽震華與太太傅潔嫻結婚30年，至今依然恩愛如初。傅潔嫻家族顯赫，她是前澳門賭王傅老榕的孫女，外界曾因歐陽震華與老婆家世懸殊而不看好這段關係。然而，時間證明了一切，兩人不僅情比金堅，尤其在歐陽震華經歷健康危機時，傅潔嫻的悉心照料和堅定支持，更讓外界看到他們深厚的夫妻情誼。

相關閱讀：歐陽震華新年扮財神暴瘦脫相嚇壞網民 曾患急性肺炎險死生蛇險致失明