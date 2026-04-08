65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器

65歲「TVB收視福將」兼視帝歐陽震華，與澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻結婚多年，一直享受二人世界。歐陽震華近日卻自揭身份轉變，還晒出BB相慶祝小朋友出世100日，獲得大批網民送上祝賀。

歐陽震華夫婦榮升舅公舅婆

歐陽震華日前趁兒童節在微博發文，更上載多張BB相表示：「前幾日我倆榮升做舅公舅婆，祝彥楠BB快高長大，身體健康，最緊要是孝順父母​​​」。歐陽震華夫婦出席百日宴，探望外甥孫。照片中，歐陽震華與太太笑容燦爛，但二人似乎不敢抱BB，相中有一對男女相信是BB的父母，五人的合照見到BB坐在枱上，身上掛滿金器，BB肥肥白白相當可愛，與昔日身形圓潤擁福相的歐陽震華，有幾分相似。

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歐陽震華曾急性肺炎險死

歐陽震華早年曾有過一段短暫的婚姻，與傅潔嫻再婚至今，經歷過不少風雨。歐陽震華曾因太太傅潔嫻家族顯赫，家族創辦香港富麗華酒店，又涉足房地產業務，因此拍拖初期不被外界看好，歐陽震華更被認為「食軟飯」。歐陽震華婚後30年來，與太太有影皆雙，而且歐陽震華曾因食物「落錯格」導致急性肺炎險死，太太不離不棄，恩愛表現成功打破外界睇法。

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