Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐陽震華新年扮財神暴瘦脫相嚇壞網民 曾患急性肺炎險死生蛇險致失明

影視圈
更新時間：12:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-19 HKT

65歲「TVB福將」歐陽震華曾演出《壹號皇庭》、《陀槍師姐》《洗冤錄》等膾炙人口劇集，充滿喜感加上圓潤身形，令觀眾留下深刻形象。歐陽震華近年轉攻內地，不時拍片放到社交網，近日為賀歲，歐陽震華打扮成「財神」拍短片送祝福，卻因暴瘦身形，在網上掀起熱議。

歐陽震華「港普」祝福網民

歐陽震華於前日（17日）大年初一，在小紅書分享賀年影片留言：「大年初一！天降財神，祝大家馬年大吉，馬到成功，萬事順意，當然最重要就是發財發財發大財！」片中見到歐陽震華穿上財神裝，手持金元寶獻唱《財神到》，並以「港普」祝福網民：「祝大家先（身）體健康！馬年行（痕）大瘟（運）！馬年天天都那麼開鮮（心）！恭喜恭喜！」

相關閱讀：歐陽震華憶赴美前夕突「生蛇」 面紅鼻腫現身《艾美獎》 臉留兩深洞磨皮爆血

不少網民對歐陽震華身形越來越瘦表示擔憂，指他的招牌圓臉消失不見：「瘦到淨返個頭」、「瘦得差點沒認出來」、：「胖胖，你太瘦了！不行這麼瘦啦！吃多點！」，也有網民認為是濾鏡太重手，更有人質疑是否AI片：「不是AI嗎」、「我也以為是AI呢，怎麼瘦這麼多」、「我也懷疑是AI，直到他開始說普通話」。

歐陽震華兩度患病

歐陽震華自2013年進食時因「落錯格」，導致急性肺炎，一度生命垂危昏迷，被送入深切治療部留醫。走出「鬼門關」的歐陽震華，之後注重健康，一直有控制飲食。不過歐陽震華於2007年憑台慶劇《賭場風雲》，入圍《第35屆國際艾美獎》競逐「最佳男主角」，在出發到美國出席頒獎禮前，不幸「生蛇」（帶狀疱疹），抵達美國時要即時求醫，歐陽震華曾透露：「醫生解釋生得好近眼睛位置，隨時有機會失明！」幸而約三星期康復，最大後遺症是厚痂脫落後，傷口深入真皮層，臉上留下兩個深洞。

相關閱讀：65歲視帝豪門太太罕露面 驚見越來越瘦削？ 男星吻賀人妻老公有一反應

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
16小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
9小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
20小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
3小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
14小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
6小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
17小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
16小時前