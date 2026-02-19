歐陽震華新年扮財神暴瘦脫相嚇壞網民 曾患急性肺炎險死生蛇險致失明

65歲「TVB福將」歐陽震華曾演出《壹號皇庭》、《陀槍師姐》《洗冤錄》等膾炙人口劇集，充滿喜感加上圓潤身形，令觀眾留下深刻形象。歐陽震華近年轉攻內地，不時拍片放到社交網，近日為賀歲，歐陽震華打扮成「財神」拍短片送祝福，卻因暴瘦身形，在網上掀起熱議。

歐陽震華「港普」祝福網民

歐陽震華於前日（17日）大年初一，在小紅書分享賀年影片留言：「大年初一！天降財神，祝大家馬年大吉，馬到成功，萬事順意，當然最重要就是發財發財發大財！」片中見到歐陽震華穿上財神裝，手持金元寶獻唱《財神到》，並以「港普」祝福網民：「祝大家先（身）體健康！馬年行（痕）大瘟（運）！馬年天天都那麼開鮮（心）！恭喜恭喜！」

相關閱讀：歐陽震華憶赴美前夕突「生蛇」 面紅鼻腫現身《艾美獎》 臉留兩深洞磨皮爆血

不少網民對歐陽震華身形越來越瘦表示擔憂，指他的招牌圓臉消失不見：「瘦到淨返個頭」、「瘦得差點沒認出來」、：「胖胖，你太瘦了！不行這麼瘦啦！吃多點！」，也有網民認為是濾鏡太重手，更有人質疑是否AI片：「不是AI嗎」、「我也以為是AI呢，怎麼瘦這麼多」、「我也懷疑是AI，直到他開始說普通話」。

歐陽震華兩度患病

歐陽震華自2013年進食時因「落錯格」，導致急性肺炎，一度生命垂危昏迷，被送入深切治療部留醫。走出「鬼門關」的歐陽震華，之後注重健康，一直有控制飲食。不過歐陽震華於2007年憑台慶劇《賭場風雲》，入圍《第35屆國際艾美獎》競逐「最佳男主角」，在出發到美國出席頒獎禮前，不幸「生蛇」（帶狀疱疹），抵達美國時要即時求醫，歐陽震華曾透露：「醫生解釋生得好近眼睛位置，隨時有機會失明！」幸而約三星期康復，最大後遺症是厚痂脫落後，傷口深入真皮層，臉上留下兩個深洞。

相關閱讀：65歲視帝豪門太太罕露面 驚見越來越瘦削？ 男星吻賀人妻老公有一反應