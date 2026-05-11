朱慧敏囡囡冧爆獻唱 B仔製母親節禮物萌態百出 晒家庭日常洩半山豪宅間格擁無敵景觀

昨日（5月10日）是一年一度的母親節，不少藝人都會在這個溫馨的節日分享與家人的天倫之樂。2004年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）自2021年與心臟科專科醫生陳良貴結婚後，三年抱兩，先後誕下女兒Shera和兒子Aten，一家四口生活幸福美滿。昨日，朱慧敏在IG分享了一對寶貝仔女為她親手製作母親節禮物的影片，場面溫馨感人，同時也讓她位於半山的豪宅內部曝光。

囡囡獻唱母親節歌曲冧爆朱慧敏

從朱慧敏分享的第一段影片中可見，大女Shera身穿粉紅色愛心圖案的家居服，專注地為媽媽製作一個DIY相框。她一邊用小手黏上裝飾物，一邊用可愛的「娃娃音」獻唱英文版的「母親節歌」：「Happy Mother's Day, I love you」，唱到最後更興奮地大喊「Yay！」及送上飛吻，天真爛漫的模樣瞬間融化了媽媽和一眾網民的心。當Shera完成作品後，朱慧敏馬上送上擁抱和親吻，母女互動非常有愛。

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仔仔協力製母親節禮物萌態百出

在另一段影片中，可見三母子為了這份母親節禮物合力製作。朱慧敏與一對仔女坐在鋪滿繽紛遊戲墊的客廳地板上，周圍放滿了顏色紙、畫筆、印章等勞作材料。除了家姐Shera落力創作外，弟弟Aten亦有參與其中，一時用小手拿起畫筆揮舞，一時與媽媽一同在畫紙上印上手印，更拿起顏料塗滿小手，場面熱鬧又充滿童趣。最後，一家人合力完成了多份充滿心思的禮物，包括寫上「HAPPY MOTHER'S DAY」的巨型心意卡和貼滿全家福的相框，朱慧敏收到後感動直言：「媽媽好感動，好開心！」

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半山豪宅寬敞客廳曝光擁無敵景觀

影片亦意外曝光了朱慧敏一家所居住的豪宅內部環境。客廳空間非常寬敞，佈置以簡約風格為主，設有紅色L型大沙發。最吸睛的莫過於巨型落地玻璃窗，將窗外的城市景色盡收眼底，採光度十足。雖然是豪宅，但屋內隨處可見兒童玩具、圖書和色彩繽紛的遊戲地墊，佈置以孩子為中心，打造成一個溫馨又充滿童趣的安樂窩。