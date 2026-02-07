朱慧敏2歲囡囡奶音搶鏡超有禮 開直播曝光母女互動 Shera有問有答要求多萌翻網民

朱慧敏（Queenie）與心臟科醫生丈夫陳良貴婚後育有一對可愛的子女，分別是兩歲大的女兒Shera和即將滿一歲的兒子Aten。近日，朱慧敏在社交平台進行直播，一對子女驚喜入鏡，其溫馨的家庭互動及子女可愛的模樣，引來網民大讚有家教。

朱慧敏女兒奶聲奶氣勁活潑

在直播影片中，朱慧敏首先抱著兒子Aten與觀眾打招呼。Aten睜著圓圓的大眼睛，一臉呆萌的表情，穿著可愛的口水肩，可愛模樣融化了不少網民的心。朱慧敏笑稱，這是她第一次與兒子一同進行直播。直播途中，兩歲的大女兒Shera也活潑地加入鏡頭。Shera非常搶鏡，除了不斷與媽媽對話，更不時對著鏡頭揮手，用奶聲奶氣的聲音清晰地說著「Hello」、「Bye Bye」，非常有禮貌，不少網民稱讚她小小年紀就盡顯良好家教。

朱慧敏女兒要求聽兒歌互動有愛

當Shera說話時，朱慧敏總是耐心聆聽並溫柔回應，母女間的有問有答充滿愛意。Shera更一度向媽媽要求聽兒歌，朱慧敏亦溫柔地答應，母女之間的互動非常有愛。許多網民紛紛留言，大讚朱慧敏是個有耐性的好媽媽，並稱讚一對子女非常可愛，整個直播畫面溫馨又幸福。

