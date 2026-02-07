Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱慧敏2歲囡囡奶音搶鏡超有禮 開直播曝光母女互動 Shera有問有答要求多萌翻網民

影視圈
更新時間：17:30 2026-02-07 HKT
發佈時間：17:30 2026-02-07 HKT

朱慧敏（Queenie）與心臟科醫生丈夫陳良貴婚後育有一對可愛的子女，分別是兩歲大的女兒Shera和即將滿一歲的兒子Aten。近日，朱慧敏在社交平台進行直播，一對子女驚喜入鏡，其溫馨的家庭互動及子女可愛的模樣，引來網民大讚有家教。

朱慧敏女兒奶聲奶氣勁活潑

在直播影片中，朱慧敏首先抱著兒子Aten與觀眾打招呼。Aten睜著圓圓的大眼睛，一臉呆萌的表情，穿著可愛的口水肩，可愛模樣融化了不少網民的心。朱慧敏笑稱，這是她第一次與兒子一同進行直播。直播途中，兩歲的大女兒Shera也活潑地加入鏡頭。Shera非常搶鏡，除了不斷與媽媽對話，更不時對著鏡頭揮手，用奶聲奶氣的聲音清晰地說著「Hello」、「Bye Bye」，非常有禮貌，不少網民稱讚她小小年紀就盡顯良好家教。

相關閱讀：朱慧敏半歲B仔身形直逼兩歲家姊 「神基因」嚇窒網民：生孖胎？ 獲阿Bob撮合嫁名醫 聘禮收豪宅藍籌股票

朱慧敏女兒要求聽兒歌互動有愛

當Shera說話時，朱慧敏總是耐心聆聽並溫柔回應，母女間的有問有答充滿愛意。Shera更一度向媽媽要求聽兒歌，朱慧敏亦溫柔地答應，母女之間的互動非常有愛。許多網民紛紛留言，大讚朱慧敏是個有耐性的好媽媽，並稱讚一對子女非常可愛，整個直播畫面溫馨又幸福。

相關閱讀：朱慧敏女兒未夠兩歲識下廚 搞到一身麵粉萌翻網民 「高超廚藝」連自己都驚訝：哇！

方力申B女可愛樣曝光強大父系基因？

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
43分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
14小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT