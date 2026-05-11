李泳豪現身受訪笑談與李泳漢童年：我同哥哥成日整蠱許冠英 重溫昔日兄弟情因爭產反面惹心酸

李家鼎（鼎爺）前妻施明離世後，李家鼎與細仔李泳豪連成一線，與大仔李泳漢的「家產糾紛」持續升溫。李家鼎日前為自己淪為大仔李泳漢的「人肉提款機」而公開二人的錄音對話，李泳漢亦公開多段錄音狙擊細佬軟禁老竇兼經濟封鎖，李泳豪公開無刪剪版本的錄音，還質疑亡母信用卡有一筆不明帳目，直言會經法律去調查。

李泳豪於家變後罕有露面受訪

這場李家風暴令不少人到感心寒又震驚，連日來網上亦有不少關於李家昔日片段流出。日前李泳豪現身接受Youtube頻道《威哥會館》專訪，面對滿天飛的不和傳聞，李泳豪展現出極高EQ，不但全程未見半點怨恨，反而笑面迎人地重溫當年同阿哥李泳漢一齊整蠱前輩許冠英的童年趣事，用溫馨回憶化解戾氣！

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李泳豪現身受訪笑談與李泳漢童年？

李泳豪受父母影響對演藝事業有興趣

童星出身的李泳豪在李家鼎和施明的影響下，對演藝事業有濃厚興趣，童年時每到周末，父母會帶他到九龍城租錄影帶，除了功夫和騎馬外，李泳豪飄移的啟蒙老師原來是施明：「刀同劍係跟楊盼盼師傅同李暉師傅，但係我嘅天份唔係咁好，反而最有興趣係騎馬，馬同學拳呢兩件事係爸爸畀我，佢教馬真係好嚴格，如果我跌咗落嚟，佢會叫我自己爬返上去，Touch wood冇乜太大傷，都係因為佢教，不過我有真空咗一段時間，有啲喺馬場識嘅朋友移咗民，有啲馬退咗休或者走咗，最近又有一個新嘅場地，等我處理好媽媽嘅事，我就會再去騎。」

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李泳豪因媽媽施明愛上飄移

李泳豪對飄移同樣是狂熱份子：「呢樣係嚟自媽咪，因為那時候我們住得遠，細個嗰陣喺清水灣住，朝早返幼稚園就喺九龍城嗰邊，每朝早媽咪揸住佢㗎Honda CRX，嗰部車到而家都好值錢，有個術語叫『飛機偈』引擎、『豆腐殼』係好危險。其實我覺得係天生，嗰陣我同哥哥坐喺後排，我睇住媽咪不停轉，飄移，前面有一個彎佢又再入，我就覺得成件事好有型，由嗰一刻開始，我長大咗考牌嘅時候就考棍波，自己買嘅第一部車係棍波，到而家都保留著住架車，都係媽咪嘅基因。」

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李泳漢、李泳豪兒時兄弟感情好

李泳漢和李泳豪兩兄弟長大後因為各種原因越走越遠，但小時候兩人感情很好，在訪問上李泳豪提到與哥哥李泳漢的貪玩經歷，臉上不時流露甜甜的笑，曾與哥哥一起捉弄許冠英：「你記得《猛鬼差館》嗰一幕？許冠英住喺廣播道，我哋成日去畔溪飲茶，英哥一個人拎住份報紙歎一盅兩件，我同哥哥成日埋去整蠱佢『有冇見過我的頭啊？』，佢就會鬧我哋『死仔包』，佢真係好玩得。」

不少網民在影片下方留言區發言支持李泳豪：「畀多啲機會呢個豪仔啦，他真係好得的，細個睇他已經咁得，點解唔畀佢多啲機會？」、「聽佢講嘢係一個有內涵同熱愛拍戲嘅人，同佢阿哥真係差好遠。」、「豪仔敦厚好多，好好照顧鼎爺同太太，風雨最終會過去，祝你一家人健康愉快！」、「豪哥仔只欠一點運氣， 各位監製睇清楚，豪哥值得多些機會演出，人念舊又懂尊重前輩。」、「豪仔從其談吐及表情可知人品不錯。」

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