谷德昭胞姊谷薇麗逝世周四設靈 為資深電影人曾監製《秋天的童話》 晚年任血癌基金會長

谷德昭導演的胞姊、資深電影監製及策劃谷薇麗離世。谷薇麗胞弟是谷德昭、姪女為谷祖琳，她啟蒙後輩投身電影圈，同時亦為香港電影貢獻良多。今日（10日）有報導指，谷薇麗喪禮定於5月14日在香港殯儀館設靈，翌日移師中環聖若瑟堂，由聖言會陳中學神父為她主持告別禮，讓親友送別這位對香港影壇貢獻良多的幕後功臣。

谷薇麗為香港電影貢獻良多

谷薇麗活躍於八、九十年代的香港電影黃金時期，曾參與製作逾20部膾炙人口的經典作品。她早年畢業於香港大學英文系，由麗的電視助理編導起步，其後先後加入新藝城與德寶電影公司出任要職。直至90年代初，她更與進軍國際的大導演吳宇森及著名監製張家振合組新里程電影公司。她擔任監製的代表作多不勝數，當中包括由周潤發與鍾楚紅主演的經典愛情電影《秋天的童話》、賀歲喜劇《富貴逼人》系列，以及周潤發、張國榮與鍾楚紅合演的《縱橫四海》等，將港產片進軍國際影壇，為香港電影貢獻良多。

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谷薇麗退出影壇做慈善工作

谷薇麗90年代退出影壇，將重心轉移至慈善工作。她曾與梁憲孫醫生共同發起香港血癌基金，更是香港血癌基金委員會會長，多年來積極推廣癌症的防治與教育。雖然谷薇麗早年已告別電影圈，但她的弟弟谷德昭及姪女谷祖琳則仍在香港電影出一分力。谷德昭曾受訪透露，當年大學畢業返港後，正是受胞姊啟蒙而加入香港電影業，開啟編劇及導演之路。

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