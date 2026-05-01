谷德昭終極回春配合造人大計？身形復胖勁精靈重現「唐牛」神采  女友林子萱早前曾欲雪卵

著名導演及演員谷德昭（肥谷）近年身形暴瘦，健康狀況備受外界關注。不過，近日網上流傳的一段影片中，現年60歲的谷德昭卻狀態大好、彷彿回春，令粉絲們放下心中大石。

谷德昭回春極精靈

在影片中，谷德昭與演員鄭則仕、台灣金馬影帝陳以文等人一同在草地上拍片。最引人注目的是，谷德昭一改早前略顯憔悴的形象，將頭髮和鬍子染黑，瞬間減齡最少十年。雖然他戴著墨鏡，但仍難掩其紅潤的面色和鬼馬的表情，看起來非常活潑精靈，精神飽滿。

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谷德昭再現肚腩仔

他的最新狀態讓不少網民驚喜萬分，紛紛留言表示彷彿看到了經典角色「唐牛」的回歸。谷德昭在1996年周星馳的經典電影《食神》中飾演「唐牛」一角，其與周星馳的對手戲至今仍為人津津樂道。如今谷德昭再現「唐牛」時期的神采，確實可喜可賀。除了面容回春，谷德昭的身形亦明顯胖了一點，更重現了「肚腩仔」。對比去年底他被拍到需持柺杖去看張學友演唱會時的消瘦模樣，現在的健康狀態顯然好得多。

谷德昭女友林子萱欲雪卵

谷德昭的健康好轉，最高興的莫過於他相戀多年的女友林子萱。早前，林子萱曾在社交媒體上求教關於「雪卵」的問題，被外界解讀為她希望能為谷德昭「留後」。鑑於谷德昭現時的絕佳狀態，或許他能一圓女友心願，實踐生B大計。谷德昭與女友林子萱相戀超過20年，雖然早已達成「不結婚、不生子」的共識，但二人感情一直非常穩定，互相扶持，林子萱曾因受頸部腫脹及濕疹困擾，谷德昭始終陪伴在側。

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