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谷德昭44歲女友忽然提問雪卵意見 林子萱疑欲為60歲男友留後 谷導近年健康被指亮紅燈

影視圈
更新時間：20:30 2026-03-31 HKT
發佈時間：20:30 2026-03-31 HKT

44歲的林子萱，近日突然在IG分享一段充滿內心掙扎的影片，罕有地公開煩惱應否「雪卵」，引起外界關注。影片中，她獨自坐在飛機商務艙，神情苦惱，畫面上更直接打出粉紅與白色的「雪卵唔雪卵」字句。她為影片配文：「唔想傾偈，好想傾偈？哦！吓！唉！」，一連串的自我否定，顯示出她正陷於矛盾的心情，為面對生育問題而煩惱。

林子萱跟男友不婚不生共識

林子萱男友是60歲的導演谷德昭，二人拍拖約20年，早已達成「不結婚、不生子」的共識，彼此攜手走過人生高低起跌，是圈中公認的模範情侶。但早前谷德昭在主持電台節目時，身形再次暴瘦，而且斷崖式衰老，而在去年睇演唱會時，谷德昭被發現要用拐杖出入，身體狀況亮起警號。

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林子萱網上求教應否雪卵

林子萱在醫學上屬於高齡產婦年紀，加上男友谷德昭身體問題，遂向網民求教「雪卵」問題，而在影片中，林子萱從大袋裡取出耳機、糖果及空氣淨化盒，又以英文寫上「在這個日子別問我問題」（Don＇t ask me questions kinda Day），神情有點怪異。林子萱對生育協議的動搖，網民紛紛揣測她想趁現在做定準備，隨時可以幫男友谷德昭「留後」。

林子萱轉行當瑜伽導師

林子萱於1999年出道，曾憑港台劇《Y2K前的暑假》及TVB劇《一屋兩家三姓人》為觀眾所認識。近年她淡出幕前，成功轉型為一名專業的瑜伽教練，並創辦了關注青少年情緒健康的「情緒日記OooMyEmo」，她經常到各學校巡迴演講，男友谷德昭亦會親身到場支持女友的事業，二人一直幸福恩愛。

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谷德昭女友晒床照？　

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