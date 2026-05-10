雷莊𠒇穿比堅尼盡展S型曲線 晒豐滿上圍與堅挺蜜桃臀 「最醜港姐」蛻變有新身份

31歲的2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇（Juliette），曾被外界封為「最醜港姐」，近年顏值與身材不斷進化，狀態比當年奪冠時有過之而無不及。自參選以來，她的外貌一直成為外界焦點，更曾被網民狠批。然而，她並未被負評擊倒，反而蛻變成自信美人。近日，她分享性感比堅尼泳照，火辣程度引網民討論。

雷莊𠒇穿極致高衩泳衣大晒蜜桃臀

照片中的雷莊𠒇，換上設計大膽、布料極少的比堅尼，將她傲人的身材展露無遺；而下半身極具挑逗性的高衩設計，不僅完美勾勒出渾圓緊緻的蜜桃臀，更無限拉長了她的腿部比例。無論是躺在椅上慵懶地舒展極致的S型曲線，還是手持泳圈準備下水，她都完美展現出苦練而來的零贅肉魔鬼身材，清晰可見的結實馬甲線腹肌、勻稱纖長的蜜大腿，加上一身充滿陽光氣息的健康古銅色肌膚，每一吋都散發著狂野的力量與性感美，用實力徹底打破了昔日的標籤。

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雷莊𠒇化身排球猛將勇奪「最佳進攻手」

雷莊𠒇的魔鬼體態，絕對歸功於她對運動的熱愛，而她更將這份熱情完美轉化為競技場上的輝煌成績。在近期的香港本地排球聯賽中，她所屬的球隊「SHARKS」過關斬將，最終勇奪冠軍寶座。雷莊𠒇身披13號球衣，憑藉出色的球技與凌厲攻勢，個人榮獲「最佳進攻手」的殊榮。從比賽精華影片中可見，她在場上反應敏捷、彈跳力驚人，每一次的起跳扣殺都充滿力量與技巧，無論是高點重扣還是精準壓線進攻，都盡顯皇牌主攻手的霸氣。

雷莊𠒇擺脫「最醜港姐」包袱加國重新出發

無論在球場上還是事業上，雷莊𠒇都展現出不屈不撓的拼勁。出身於大富之家的她，父親是擁有億萬身家的設計師雷葆文，但她從未因此停下自我追求的腳步。當年卸任港姐後，她選擇回加拿大發展，並專注於模特兒及演員工作。在更廣闊的發展空間裡，她擺脫了傳統港姐的框架，作風越見大膽及歐美化。在毫無包袱的環境下，她不僅外貌精緻度大幅提升，那份由內而外散發的從容，更讓她能輕鬆駕馭各種高難度的拍攝工作，讓網民對她另眼相看。

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雷莊𠒇富爸爸雷葆文擁有逾億身家：