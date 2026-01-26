「億萬千金」港姐冠軍緊身褲包不住完美蜜桃臀 被富爸爸一句話刺激閂門扭籮晒「靚股」

現年31歲的雷莊𠒇（Juliette），是2017年度香港小姐競選冠軍兼最上鏡小姐，可是外貌一直被外界抨撃，更有網民封她為「最醜港姐」之一。卸任後，雷莊𠒇離開TVB回加拿大發展，當模特兒和演員工作，但見她的狀態卻離奇飆升，變得越來越靚，亦先後參加了《Miss Face of Humanity 2022》、《環球小姐2024香港區選美大賽》及《環球華裔先生小姐選美大賽》等選美比賽，成為「選美達人」。日前，雷莊𠒇在IG上載了一條自拍影片，向着鏡頭扭動屁股，展示其堅挺的蜜桃臀！

雷莊𠒇晒Fit爆Body

從雷莊𠒇分享的影片中，見她穿上啡色運動bra top、身穿緊身運動褲，在睡房內對着電話鏡頭自拍，並一臉自信地「自動波」擺出如健美比賽中的各種甫士，當中除了大隻佬、拳擊等甫士，看她肌肉滿滿，期間亦見她突然向着鏡頭扭動了幾下屁股，展示其堅挺的蜜桃臀，相信她對自己的完美Body相當滿意！

相關閱讀：前港姐冠軍街頭遇外籍KOL訪問 尷尬告知身份極自然獲狂讚 顏值曾受爭議現拍美劇

雷莊𠒇爸爸大有來頭

雷莊𠒇以英文寫道，指被爸爸說話激發：「我爸說我今天早上看起來很憔悴，所以虛榮心驅使我拍了這段影片出來。」她續說：「說真的，走到今天這一步真是一段漫長的旅程。無論是身體上還是精神上。我都為自己而感到驕傲，感謝我的健身夥伴們。#謝謝老爸 #我的頭號粉絲 #我31歲了 #快樂健康 #健身目標」。雷莊𠒇的爸爸雷葆文大有來頭，除了是香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」，有傳其身家以億計算，所以當時有指雷莊𠒇是靠關係才當選。

相關閱讀：「最醜港姐」雷莊𠒇驚變選美達人！又再一次到菲律賓比賽 因一事激發要提升自我