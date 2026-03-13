「億萬港姐冠軍」挑戰性感底線  鏡頭前除下乳墊真空上陣  上圍仍極堅挺真材實料

現年31歲、被封為「最醜港姐」之一的2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇（Juliette），近年顏值與身材不斷進化，狀態比當年奪冠時有過之而無不及。於大富之家出身的她卸任後回加拿大發展，作風就越見大膽，近日更為Push-up Bra拍廣告，在鏡頭前上演一幕火辣的「真空換Bra騷」，令網民看得熱血沸騰！

雷莊𠒇外貌曾被質疑

自參選以來，雷莊𠒇的外貌一直成為外界焦點，更曾被網民狠批。不過，近年專注於模特兒及演員工作的她，已蛻變成自信美人。從她最新發布的影片可見，她身穿一件黑色波點開胸絲質恤衫，配襯白色熱褲，隨著音樂自信擺動身體，散發著成熟嫵媚的魅力，無論樣貌和體態都比當年參選時更為亮眼。

雷莊𠒇真空上陣表達自信

影片中，雷莊𠒇對著鏡頭做出一個令人驚訝的舉動，她突然伸手入衫內，從胸前掏出兩塊厚厚的乳墊，並大方地向鏡頭展示，瞬間變成「真空」狀態，而從影片所見，即使雷莊𠒇真空上陣，上圍仍極堅挺，看得出她的真材實料。這個大膽自信的舉動，完全展現了她對自己身材的絕對信心。

雷莊𠒇性感指數爆燈

接著，她換上了一件啡色的Push-up Bra，並再次穿上該件絲質恤衫。在神奇胸圍的加持下，她的身材立即變得「洶湧澎湃」，本身已經豐滿的上圍，將恤衫撐得更為立體，豐滿的上圍表露無遺，性感指數爆燈。雷莊𠒇的火辣演繹不但成功為產品帶來極佳的宣傳效果，更讓一眾網民見識到她完美蛻變後的自信與性感魅力。

