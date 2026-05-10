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張曼玉香港超奢華豪宅曝光  於千呎天台「耕種」當城市農夫  超巨型盆栽大到能坐人

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-10 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-10 HKT

現年61歲、曾五度奪得香港電影金像獎影后的國際巨星張曼玉（Maggie），近年已淡出影壇，過著寫意的半隱居生活，動向一直備受關注。去年她開設社交帳號，不時與粉絲分享田園日常，盡顯其親民、灑脫的一面。近日，張曼玉再度更新動態，分享了一段她在香港超巨型豪宅天台上，化身「城市農夫」收成芋頭的影片，寫意生活羨煞旁人。

張曼玉打扮貼地顯氣質

影片中，張曼玉的打扮十分貼地，她身穿一件簡約的黑色上衣，外面搭配一件寬鬆的格仔恤衫，打扮隨性，但絲毫無損其巨星風采。鏡頭下的她依然明艷照人，一舉一動都流露出沉澱歲月後的從容與高貴氣質。在輕濾鏡的鏡頭下，張曼玉的皮膚看起來依舊緊緻，雖然臉上稍有細紋，但這無損她的自然美，五官依然精緻討好，展現了無懼歲月痕跡的真實狀態。

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張曼玉天台綠意盎然極寬敞

最令人驚嘆的，莫過於她那極度寬敞的豪宅天台。從影片可見，天台佈置得相當雅緻，種滿了各種植物和花卉，綠意盎然，讓人感覺十分舒服。天台的空間極度寬敞，即使擺放了多個用於收納工具的巨型不銹鋼櫃，剩餘的活動空間依然非常多，甚至打幾個關斗也綽綽有餘。

張曼玉於天台當城市農夫

張曼玉在影片中從一個巨型盆栽中努力挖取芋頭，而這個盆栽也成為焦點。該盆栽體積龐大，目測高度及得上半個成人，其寬度大到連張曼玉本人坐進去也沒問題。天台上，類似的巨型盆栽隨處可見，由此可以想像，這個天台花園或許已達一千呎。若將豪宅其他樓層的面積加起來，其總面積實在是「大得不能想像」。

張曼玉品嚐自家種植芋頭

影片記錄了張曼玉當「城市農夫」的整個過程，她先是從工具櫃中拿出專業的剪刀和鏟子，然後熟練地剪去芋頭的葉子，再小心翼翼地用手和工具將埋在泥土裡的芋頭一一挖出。整個過程她全情投入，臉上掛著滿足的笑容，收成時的喜悅溢於言表，盡顯其享受生活的淡然與真實。

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