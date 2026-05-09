《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家

現年47歲的藝人宋芝齡與《流行都市》的拍檔安德尊（大王）多年來緋聞不斷，二人幕前的「情侶檔」形象深入民心，經常在鏡頭前大耍花槍，讓不少觀眾都認定他們是一對，安德尊更於去年11月公開認愛。但宋芝齡近日在接受傳媒訪問時，親自剖白與安德尊的真正關係，為這段傳了多年的緋聞正式「拆彈」。

宋芝齡：私下沒聯絡 只是好同事

對於與安德尊的關係，宋芝齡在訪問中堅決否認戀情，強調二人僅為同事。她表示傳媒朋友一向都好錫她，見到她身邊沒有男性朋友，就找了大王來。宋芝齡大讚安德尊專業亦好能幹，但就強調二人的關係僅是同事而已。她直言：「其實私底下我和他，一向也沒有甚麼聯絡的，都是回公司見面。」宋芝齡表示，雖然安德尊是一位很好的拍檔和同事，但她將工作與私生活分得很開，自己有另外的朋友圈去傾訴心事和玩樂。

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宋芝齡力證安德尊擁過億身家

外界盛傳宋芝齡因善於投資而身家豐厚，對此她予以否認。不過，她卻話鋒一轉，側面證實了拍檔安德尊的財力。宋芝齡笑指安德尊每年派利是都豪花十幾二十萬，由此推斷：「他身家過億，我想他應該是！」

安德尊曾「認愛」宋芝齡

雖然宋芝齡斬釘截鐵否認戀情，但安德尊去年11月在節目上被好友林嘉華追問時，曾笑認另一半是宋芝齡，一度讓緋聞甚囂塵上。不過事後安德尊態度卻180度轉變，對「宋芝齡」三字封口不談。更添疑雲的是，據《東周刊》早前報導，安德尊身邊的「潛在女友」似乎不只宋芝齡一人。他曾被拍到與一名身形豐腴的中女親密互動，對方更貼身為他打點一切。此外，安德尊與前助手Sophia（阿So）的關係亦非比尋常，二人曾被拍到拖手過馬路。安德尊在談及阿So時更曾感性地表示：「我希望佢係啦！總之你儲定人情！」令其感情世界更顯撲朔迷離。

宋芝齡懂韓文創商機

宋芝齡的「富婆」之名，源於她早年因精通韓語而抓住了「韓流」商機。她曾創辦韓語報紙、開辦韓語學校，後來更涉足韓國投資移民、婚紗攝影、韓式小食店及香薰生意等。雖然部分業務已經結束，但她憑藉敏銳的商業觸覺和港韓兩地的人脈，成功在商界闖出一片天，也因此傳出她身家極為豐厚。

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