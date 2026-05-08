李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢關係徹底決裂，細仔李泳豪接受《星島頭條》獨家專訪，透露已全面接管父親事務，保障其財產以安享晚年。他指哥哥從未協調、完全冇聯絡，更直言「現階段一家人得我爸爸及太太三個」，強調每日與太太輪流照顧暴瘦的鼎爺，心痛爸爸落淚。李泳豪更直言，爸爸現時已沒有再提供金錢給哥哥，他認為父親「做得啱」：「應該要養返佢，點形容哥哥？唔comment佢」。

李泳豪接受《星島頭條》獨家訪問

李家鼎（鼎爺）的家庭風波愈演愈烈。細仔李泳豪今日接受《星島頭條》獨家訪問時，親證已全面接管父親的所有事務，並強調此舉是為了保障爸爸的財產，讓他能安享晚年。他指出，父親早已委託他為執行人，而哥哥李泳漢至今完全沒有參與協調，雙方更沒有任何聯絡。

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李泳豪：一家只得三個人

李泳豪形容，目前一家人「只有爸爸、我同太太三個」，大前題是照顧好父親的身體，讓他盡快康復。他透露自己每日收工後便與太太輪流照顧鼎爺，看到爸爸落淚更感到非常心痛 ：「爸爸而家OK，畀之前狀態好，但都需要時間慢慢調理，畢竟都80歲，佢暴瘦但冇乜大病痛，冇糖尿病，至於詳情就尊重爸爸私隱不說太多。」

李泳豪：母親遺產問題交律師處理

關於母親施明的遺產問題，李泳豪指出，所有安排已全權交由會計師及律師處理，目的是防範有人作出「不軌行為」。他承認母親的死亡證目前不在自己手中，若要申請遺產執行人，必須經律師調查，如當中涉及違反法律，便會依法採取法律行動，現階段仍屬未知之數。

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李泳豪不回應取走3百萬

對於哥哥曾指自己取走300多萬元一事，李泳豪回應稱不評論，因為涉及金額及法律上的細節不方便多講。問到是否要爭取返一半媽媽遺產？他重申媽媽的原意一向是ｃ公平，沒有偏袒任何一方，自己只是「合理地去爭取返屬於媽媽的東西」，而爸爸亦支持他這樣做。

李泳豪不知施明墓地地址

被問到外界對他懦弱的指控，他坦言控制不了別人的看法，強調自己正在做應做的事。至於是否要爭取一半遺產才算合理，他沒有正面回答，只說這是媽媽的意願。母親節將至，被問到會否前往拜祭亡母，李泳豪無奈回應：「吓？佢冇公布喺邊度。」，他苦笑指遭受這個對待是「鬧都冇用」：「佢冇講喺邊度……正常人都會唔開心㗎啦。」他透露自己只能用自己的方法悼念媽媽，每晚都會寫信畀母親，回憶同佢旅行嘅點滴，感謝佢嘅教導，並承諾會照顧爸爸、守護家庭，叫媽媽唔使擔心。他最後感性地說：「我知道媽媽好愛爸爸，爸爸也好愛媽媽。媽媽一向擔心爸爸老咗之後會點……所以我一定會睇住爸爸，照顧佢到終老。」