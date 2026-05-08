「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁

自從施明在今年3月離世後，李泳漢與李泳豪這對孖生兄弟關係正式決裂，李泳漢曾指施明生前從未承認Agnes 這個新抱，強硬拒絕對方出席喪禮以守住亡母尊嚴，李家鼎反指施明與細新抱關係良好，缺席婚禮是因為受到李泳漢的「武力威嚇」，令家事糾紛再次成為焦點。

「遺產界KOL」梅啟明終有接班人

近日事件繼續升溫，李家鼎為力證自己淪為大仔的「人肉提款機」，公開兩父子的錄音對話，期間因為生活費問題，李泳漢爆SEED以「高中學歷都冇」為由理直氣壯繼續做無業漢，事件再度成為熱話，李泳漢一面被網民鬧爆，有人說「遺產界KOL」梅啟明終有接班人，還有人說：「梅啟明、張致恆，比你哋高幾倍嘅高手出現了！」

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李泳漢爆seed以「高中未畢業無」拒絕搵工養家

李家鼎日前表示為免將來死無對證，公開確立細仔李泳豪作為其財產執行人，將所有身家財產與各項事務交託給李泳豪全權代辦，李家鼎更痛斥大仔李泳漢與老婆嚴佩鈺（Conny）把他當作「人肉提款機」，多次以施明醫藥費為由榨乾其200萬元積蓄，最令李家鼎感到憤怒是施明死後十日才收到通知我：「通知我之前仲問我攞咗筆錢，跟住隔咗陣先話俾我知佢媽咪走咗，我嬲到跳起，我話有冇搞錯，呢啲早唔講，正X街，你係咪人呀！」後來李泳漢受訪堅決否認拿過父親所指的200萬元，反指李泳豪夫婦一直處心積慮逼兩老「分身家」，除了李家鼎立遺囑，更要求施明盡快賣樓套現，圖謀索取兩、三百萬元來讓自己建立家庭。今日（8日）李家鼎公開與李泳漢的錄音對話，李泳漢爆seed以「高中畢業學歷都無」為由拒絕搵工養家，又叫李家鼎面對現實：「我係乜嘢？連高中畢業都冇，我幾多歲？45歲連出去做sales都冇人請。而家屋契喺我手，我掟X咗去銀行，你吹呀！我仲有好多嘢玩。」

有人將李泳漢與梅艷芳哥哥梅啟明睇齊

結果為搲家用竟自爆「高中都冇畢業」的李泳漢負評如潮，有人說：「真係仲癲過何生何太，勁過張致恒，明屈明搶！」、「呢個世界真係一山還有一山高。」 、「呢個「無業漢」講嘢無句真。」 、「李泳漢四張幾嘢仲大條道理唔做嘢，老竇養佢多謝都無句仲要X返轉頭。 一百個勁！ 」 、「如果真係成家人冇返工，無所事事，一個月得五皮嘢都幾難捱。」 、「呢個人真係痴晒線。」 、「以為攞住張屋契就可以為所欲為，你當銀行儍㗎！ 你無嘢做、又無資產，銀行係唔會隨便批你按揭㗎！」 甚至有人將李泳漢與梅艷芳的哥哥、「遺產KOL」梅啟明睇齊：「臉皮厚，四十幾歲成個梅啟明咁樣。」、「李泳漢同梅啟明比，李泳漢贏咗。」、「梅啟明話『我以前是冠軍，怎會慣做後備賤人』」、「有人話梅啟明、周永恆、張致恒、李泳漢係新四大癲王喎！我就覺得：頭三個⋯癲還癲，起碼都叫做還一有返啲情緒起伏似返個人吖，反觀呢隻李泳漢，情緒只有燥狂，佢個世界只有自己，齋聽聲都感覺到佢目露凶光，呢⋯斬咗父母人頭落嚟放雪櫃嘅咪呢隻癲佬囉，冷血都冇人性嘅，聽佢點同鼎爺講嘢？話晒都係佢老豆喎，我開始懷疑施明整親個頭中風入院唔係光光表面只係「意外」咁簡單呢？」

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「遺產KOL」梅啟明年多年來靠住妹妹梅艷芳的遺產做「提款機」，梅啟明在90年末曾向梅艷芳借了30萬元在元朗辦狗場，之後他去了美國發展，結果生意失敗兼欠債，爛攤子全由梅媽執手尾。梅艷芳深知梅媽覃美金理財「有道」，離世前特意設立信託基金，嚴控每個月生活費，結果兩母子為了梅艷芳的遺產分配，揭開長達十多年的爭產大龍鳳。梅啟明其後因工傷及官司敗訴被法院頒令破產，生活依賴遺產基金，2021年被爆婚內出軌泰籍女友，2022年遭前馬來西亞籍妻子指控風流，2022年梅媽登報宣布與梅啟明斷絕母子關係，梅啟明曾強闖醫院見梅媽被拒，後自稱與梅媽失聯，指控侄子控制梅媽，到了2024年10月宣布與泰籍女友第三度結婚，去年5月梅啟明現身大埔亞視總台參加演員招募，他表示目前在灣仔金紫荊廣場附近做園藝，他還表示希望透過活動公開尋母：「之前我撞返阿媽嘅看護，佢話我知畀姪仔炒咗，仲話我知阿媽好掛住我，叫我快啲搵阿媽，我想藉助傳媒嘅力量去搵到阿媽。」