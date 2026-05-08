李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手

81歲的「鼎爺」李家鼎憑《阿爺廚房》收入大增，原以為晚年無憂。沒料到因施明離世，爆出兩子李泳漢、李泳豪鬧出不和，及涉及金錢問題，李家鼎決意不再沉默，主動接受傳媒訪問，親手撕破大仔李泳漢的「孝子」偽裝，披露自己多年來如何淪為全家人的「人肉ATM」，晚年生活由無憂變悲涼。

李家鼎委託李泳豪處理其事務

李家鼎透露過去十年之所以任由大仔李泳漢苛索，全因前妻施明晚年由李泳漢完全掌控。為了讓施明能安度餘生，李家鼎甘願背起重擔。如今施明已撒手人寰，李家鼎坦言「再無顧慮」決定公開家醜，並正式宣布委託細仔李泳豪為執行人，處理其日後一切事務，以防自己重蹈施明覆轍。

面對大仔李泳漢反指細佬李泳豪「拎走340萬」，李家鼎直接公開WhatsApp留言及錄音證據，李泳漢曾多番覬覦李家鼎的200萬定期存款，更以極其惡劣的口吻逼迫老父供保險及找卡數。

李家鼎遭李泳漢逼供保險找卡數

李家鼎公開與李泳漢的錄音證據：「你有冇搞x錯，嗰日同你兜口兜面講點樣做，5萬蚊一個月，你話你定期8月開始，你有200萬點解俾唔到，又唔係要你一次過俾。我即日已經打咗俾Agent，認x咗張單（保險單），簽x咗喇喎！」、「我唔係嗰日認咗張單（保單），我使乜嗰日唔俾你走，坐低認咗條數去。」

相關閱讀：81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔

相關閱讀：李泳豪懶理大哥李泳漢分身家指控 復工拍《愛回家》 Po近照發表心聲：無所畏懼

李家鼎因為不獲續約，難以應付李泳漢的開支，告知對方時卻遭大仔發爛。李泳漢認為李家鼎應照顧兒孫，代他還48萬欠款、找卡數。最令李家鼎心寒是李泳漢不務正業，對方竟以「高中學歷都無」為由拒絕。李家鼎更爆大仔李泳漢手執九龍塘碧涵別墅屋契威脅：「而家屋契喺我手，我掟x咗去銀行，你吹呀！我仲有好多嘢玩。」

李家鼎每年搵會計師核數家產

對於大仔李泳漢指控細仔李泳豪取走李家鼎身家︰「拎走340萬一句多謝都冇！」又向母親施明要求賣走九龍塘住宅分家產。加上李泳漢在解穢酒上表示︰「我啱啱冇咗媽媽，唔想冇埋老竇，我已經覺得好lonely。」李家鼎怒斥李泳漢夫婦處心積慮將其榨乾︰「死X街，係咪人呀！」為免被李泳漢繼續苛索，李家鼎強調自己相當清醒，每年收入及支出均有會計師核數，誰在覬覦家產，一目了然。

相關閱讀：鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？