「商台小富婆」阿正衝出國際  現身美國人氣騷《Live with Kelly and Mark》  四萬咁口笑容入戲

現年33歲、近年憑著機智風趣形象而人氣急升的商台DJ阿正（黃正宜），事業發展一日千里。近日，她更興奮地在電台節目中自爆「衝出國際」，原來她早前到美國旅行期間，竟登上了當地極受歡迎的晨間電視直播節目《Live with Kelly and Mark》，雖然只是擔任現場觀眾，但憑藉絕佳的座位和「專業」的表現，成功在鏡頭前清晰露面，引發網民熱烈討論！

阿正「衝出國際」登陸美國人氣騷

事緣阿正於4月底放假飛往美國探望朋友，並於4月28日以現場觀眾身份，參與了由著名主持人Kelly Ripa及Mark Consuelos主持的王牌清談節目《Live with Kelly and Mark》。從節目播出的畫面可見，阿正被安排坐在前排觀眾席的絕佳位置，當鏡頭掃向觀眾席時，只見她展現招牌的「四萬咁口」燦爛笑容，投入地跟著節奏拍掌。更值得一提的是，她拍掌時技巧地將雙手保持在臉頰以下，完全沒有遮擋到自己的容貌，確保能成功出鏡，表現得像個經驗豐富的「專業觀眾」。阿正表示今次自己有「大頭」特寫，不過其電台拍檔森美和Elsie就大潑冷水，指她只是有「wide shot」而已，沒有大頭。

相關閱讀：魏浚笙推出第一首「魏情歌」真假芙蓮雙劍合壁 阿正任MV女主角自爆零心動拒獻螢幕初吻

網民：第一個就見到阿正

雖然只是短短幾秒的畫面，但已被眼利的網民截圖並在網上瘋傳。大批粉絲和網民對阿正「登陸」美國節目感到非常興奮，紛紛留言大讚：「正姐要變國際巨星啦！」、「其實睇得好清晰，係正中間，第一個就見到你！」、「個笑容好入戲」、「四萬咁口，塊臉幼晒喎？」有網民更笑言她非常有經驗：「上得呢啲節目做觀眾，要跨張啲」。這次意外的「國際亮相」，無疑為阿正的演藝生涯增添了一段有趣的佳話。

阿正被封「廣播道小富婆」

阿正近年人氣飆升事業穩步上揚，自從憑藉綜藝節目《膠戰》成功入屋後，她的人氣和吸金力同步飆升，廣告代言接不停手，更被外界戲稱為「廣播道小富婆」。事業心極強的她，早前更斥資七位數字開設屬於自己的咖啡店，榮升老闆娘。

相關閱讀：商台小富婆阿正與52歲大叔秘密相睇！妹頭出力撮合父女戀笑爆全場：粗獷外表、年紀上又細心