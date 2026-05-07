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魏浚笙推出第一首「魏情歌」真假芙蓮雙劍合壁 阿正任MV女主角自爆零心動拒獻螢幕初吻

影視圈
更新時間：21:45 2026-05-07 HKT
發佈時間：21:45 2026-05-07 HKT

魏浚笙（Jeffrey）日前推出本年度首支歌曲《Textbook Romantics》，邀得陳考威、AP潘宇謙、黃兆銘作曲；御用填詞人黃偉文填詞，將輕快復古的曲風結合甜蜜滿瀉的歌詞，傾力製作出第一首「魏情歌」，更在《Textbook Romantics》MV中瘋狂「派糖」，找來Jeffrey心目中最重要的兩位「芙蓮」雙劍合壁，「真芙蓮」負責執導MV；「乳名芙蓮」阿正則擔任女主角，再加上「索膠」劉沛蘅（Hillary）與《膠戰》導演Albert友情客串，令MV甜度爆燈之餘，同時笑聲不絕！MV的幕後團隊同樣陣容鼎盛，包括《尋秦記》電影版導演黎震龍擔任監製、電影《爸爸》的攝影師梁祐暢擔任攝影指導，令「真芙蓮」aka陳導如虎添翼！

《膠戰》團隊合體力撐

Jeffrey首先感謝《膠戰》團隊力撐：「這是人生中第一首情歌，為隆重其事，專誠邀請《膠戰》班底參與，一來《膠戰》久未在幕前合體；二來相信大家看到《膠戰》團隊便能感受到滿滿的歡樂，所以這個MV真的『一個都不能少』，幸好阿正、Hillary與Albert均一口答應，絕對是『Plastic Family』的愛！」為配合MV以8、90年代做背景，Jeffrey與阿正由「煲電話粥」開始，再與Hillary及Albert到滾軸溜冰場「Double Dating」，最後到快餐店撐枱腳，透過懷舊場景與衣著重塑那些年的純愛故事。Jeffrey說：「MV推出後，很多網友都大讚有共鳴，勾起滿滿集體回憶！」 

Jeffrey與阿正首演情侶零心動

談到與「老Best」阿正首度合演情侶，更有頭貼頭共飲一杯新地的甜蜜畫面，Jeffrey與阿正卻笑指因為太稔熟而無法「通電」，盡顯另類默契！他笑說：「跟阿正拍談情戲經常『爆蟹』，因為我們太熟絡了，大家不停笑場，現場總是笑聲不斷，可算是我迄今拍過最開心的一個MV！而且拍MV毋須現場收音，所以我們私下的對話內容超爆笑，例如有一幕陳導希望阿正害羞地摸耳仔，但其實我們私下在取笑阿正的動作恍如患了中耳炎！」

阿正自嘲女性化造型「想吐」

正接力放笑彈說：「當Jeffrey邀請我任MV女主角時，第一個反應是反問『認真嗎？』 第二句則是『拍認真戲還是笑片呢？』這些甜蜜的場口完全零自肥成份，而且我跟同Jeffrey真的太熟稔，就像跟弟弟相處一樣，毫無心動可言！」Jeffrey隨即「反擊」說：「其實我只是收斂了自己的眼神，因為我看著你自然而然轉換成親情，就像表姑姐一樣！」阿正更笑說：「我起初看到如此女性化的自己，例如對著鏡子不斷梳頭，真心有點想吐，完全不是平日的我！不過今次為了《Textbook Romantics》MV，演出完全不設底線，當中有很多激情與裸露戲份，我們已經拍了，只不過通通剪掉了！」

Jeffrey世紀一吻點到即止

至於全城網友集氣的「世紀一吻」終究沒有發生，Jeffrey解釋說：「因為新歌MV是向8、90年代致敬，所以情侶之間的相處應該比較含蓄、內斂與害羞，一切都是點到即止，所以我覺得MV停止在頭貼頭的畫面已經足夠！」阿正即高呼：「螢幕初吻相當珍貴呢！」 而Hillary表示為了配合「最佳女配角」一角，選擇全程不作聲，隨即被好友取笑她根本不知道拍MV毋須收音；「最佳男配角」Albert則將對Hillary的「愛意」假戲真做，摸手仔兼摸頭髮，難怪他笑認是本色演出！

阿正驚爆金句「唔使帶袋」

雖然「膠人」愛鬥嘴已是常識，但有「膠人」就有歡樂亦是必然，四位將《Textbook Romantics》MV拍攝現場變成「歡樂天地」，「開心果」阿正連休息時也要扮剛「順產」完的產婦，不斷高呼：「老公老公，好痛呀，救命呀！」更驚爆金句：「我係咪同Jeffrey一樣唔使帶袋呀？」笑爆全場！其中一段四位「膠人」為了完成連成直線溜冰的黃金畫面，不斷苦練溜冰技巧，更要依靠輔助支架前進，慘叫連連，他們亦自嘲恍如「復康中心」進行物理治療幸而四位「膠人」互相扶持，才能成就Jeffrey心目中最浪漫的場口！

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