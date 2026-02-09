Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商台小富婆阿正與52歲大叔秘密相睇！妹頭出力撮合父女戀笑爆全場：粗獷外表、年紀上又細心

影視圈
更新時間：18:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-09 HKT

森美與小儀等主持的商台節目《早霸王》於去年宣布停播，隨着小儀離開商台，森美被安排與後輩Elsie及阿正（黃正宜）合作新節目《Bad Girl大過佬》。節目推出後，獲網民大讚好笑又有新鮮感，而近日因Elsie放假，節目邀來「妹頭」盧頌恩擔任代班主持，妹頭在節目中爆料，隨即引起年輕網民討論。

妹頭爆阿正與大叔相睇

近年人氣急升的阿正被好友妹頭大揭秘，原來在去年的情人節，單身多年的她竟在毫無防備下，被安排了一場秘密相睇飯局。這位神秘男士的年齡，更成為全場焦點，妹頭透露男方與同場的主持森美同齡，引發全場爆笑。妹頭在節目中透露，自己一直很想介紹一位男士給阿正，形容對方在年紀上很細心，能夠好好照顧她，並堅信兩人非常匹配，只是男方比較害羞。這場突如其來的爆料，讓一向在幕前形象大膽的阿正，瞬間顯得手足無措。

相關閱讀：Edan呂爵安爆阿正搬大屋 想帶對方跟小如豬拍相親節目 為《造星》落選者無出路解畫 : 呢行好睇時勢

森美巧設「公式」chok出男方52歲

對於這場相親飯局的安排，阿正卻有另一番說法。她還原了當日的尷尬情景，模仿妹頭當日故作神秘的語氣，表示原本只是個單純的咖啡約會。殊不知，妹頭在見面後才臨時「加碼」，稱自己有一位剛做完facial的朋友也想喝杯咖啡，結果演變成一場四人飯局，讓阿正措手不及，她自辯道：「你無啦啦搞一場咁嘅speed dating，緊係怕醜啦！」

媒人妹頭卻顯然對自己的安排相當得意，還在節目上追問阿正後續發展，卻被森美吐槽：「成年之後你先問呢句！妹姐，你做媒人方面會唔會太hea？」更搞笑的是，當妹頭形容：「粗獷嘅外表、年紀上又細心……我覺得可以照顧到佢。」森美聽到「細心的年紀」立即設計出一條「年齡公式」，從妹頭口中套出男方大約52歲，足足比阿正年長20歲，與森美同齡。阿正驚訝地表示，自己曾多次追問對方年齡，但妹頭總是迴避。儘管妹頭事後仍盡責地試圖安排第二次約會，卻被阿正以「不想操勞人哋」為由婉拒。

相關閱讀：阿正唔做「痴女」做DIVA：驚人話我自戀 想請偶像朴寶劍任演出嘉賓丨獨家

阿正事業得意被封小富婆

雖然愛情路上暫未有著落，但現年32歲的阿正在事業上卻步步高陞。自從憑藉綜藝節目《膠戰》成功入屋後，她的人氣和吸金力同步飆升，廣告代言接不停手，更被外界戲稱為「廣播道小富婆」。事業心極強的她，早前更斥資七位數字開設屬於自己的咖啡店，榮升老闆娘，事業版圖不斷擴大。對於這次意外引發的熱議，妹頭在事後接受訪問時，也道出了作為好友的真切祝福。她表示，阿正是一個非常值得被愛錫的女孩，真心希望她能早日找到一個真正懂得珍惜她、能夠陪伴在她身邊的好歸宿。

相關閱讀：「HOY TV一姐」轉行做𡃁模？碎花恤衫配粉紅色花花膠拖 造型誇張同屯門娜娜撞到應

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
51分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT