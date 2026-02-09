商台小富婆阿正與52歲大叔秘密相睇！妹頭出力撮合父女戀笑爆全場：粗獷外表、年紀上又細心

森美與小儀等主持的商台節目《早霸王》於去年宣布停播，隨着小儀離開商台，森美被安排與後輩Elsie及阿正（黃正宜）合作新節目《Bad Girl大過佬》。節目推出後，獲網民大讚好笑又有新鮮感，而近日因Elsie放假，節目邀來「妹頭」盧頌恩擔任代班主持，妹頭在節目中爆料，隨即引起年輕網民討論。

妹頭爆阿正與大叔相睇

近年人氣急升的阿正被好友妹頭大揭秘，原來在去年的情人節，單身多年的她竟在毫無防備下，被安排了一場秘密相睇飯局。這位神秘男士的年齡，更成為全場焦點，妹頭透露男方與同場的主持森美同齡，引發全場爆笑。妹頭在節目中透露，自己一直很想介紹一位男士給阿正，形容對方在年紀上很細心，能夠好好照顧她，並堅信兩人非常匹配，只是男方比較害羞。這場突如其來的爆料，讓一向在幕前形象大膽的阿正，瞬間顯得手足無措。

森美巧設「公式」chok出男方52歲

對於這場相親飯局的安排，阿正卻有另一番說法。她還原了當日的尷尬情景，模仿妹頭當日故作神秘的語氣，表示原本只是個單純的咖啡約會。殊不知，妹頭在見面後才臨時「加碼」，稱自己有一位剛做完facial的朋友也想喝杯咖啡，結果演變成一場四人飯局，讓阿正措手不及，她自辯道：「你無啦啦搞一場咁嘅speed dating，緊係怕醜啦！」

媒人妹頭卻顯然對自己的安排相當得意，還在節目上追問阿正後續發展，卻被森美吐槽：「成年之後你先問呢句！妹姐，你做媒人方面會唔會太hea？」更搞笑的是，當妹頭形容：「粗獷嘅外表、年紀上又細心……我覺得可以照顧到佢。」森美聽到「細心的年紀」立即設計出一條「年齡公式」，從妹頭口中套出男方大約52歲，足足比阿正年長20歲，與森美同齡。阿正驚訝地表示，自己曾多次追問對方年齡，但妹頭總是迴避。儘管妹頭事後仍盡責地試圖安排第二次約會，卻被阿正以「不想操勞人哋」為由婉拒。

阿正事業得意被封小富婆

雖然愛情路上暫未有著落，但現年32歲的阿正在事業上卻步步高陞。自從憑藉綜藝節目《膠戰》成功入屋後，她的人氣和吸金力同步飆升，廣告代言接不停手，更被外界戲稱為「廣播道小富婆」。事業心極強的她，早前更斥資七位數字開設屬於自己的咖啡店，榮升老闆娘，事業版圖不斷擴大。對於這次意外引發的熱議，妹頭在事後接受訪問時，也道出了作為好友的真切祝福。她表示，阿正是一個非常值得被愛錫的女孩，真心希望她能早日找到一個真正懂得珍惜她、能夠陪伴在她身邊的好歸宿。

